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Поезда в Киев задерживаются на несколько часов: все подробности

STYLERЖизнь    06.11.2019 - 11:46
Поезда в Киев задерживаются на несколько часов: все подробности
Поезда в Киев прибывают с задержанием (фото: коллаж РБК-Украина)

Пассажиры Укрзализныци столкнулись с трудностями по дороге на Киев

Сегодня, 6 ноября, несколько пассажирских поездов, которые отправляются в Киев, задерживаются из-за того, что неизвестные лица украли два магистральных кабеля на перегоне Подгорцы-Новые-Безрадичи. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Железнодорожники обнаружили кражу кабелей сегодня ночью. Из-за инцидента задерживаются поезда в Новоалексеевке, Мариуполе и Днепре.

В данный момент на 50 минут задерживается в пути поезд № 11 Новоалексеевка-Киев, и на 2 часа поезд № 103 сообщением Мариуполь-Киев. Также с задержкой в 2 часа прибыли поезда № 9/10 Мариуполь-Киев и № 80 Днепр-Киев.

Поезда в Киев задерживаются на несколько часов: все подробности

Поезда в Киев прибывают с задержанием (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця попросила прощения у пассажиров за неудобства и отметила, что актуальное время прибытия поездов можно узнать на вокзалах и станциях. Компания уже сообщила в полицию и сейчас железнодорожники восстанавливают работы на участке.

Напомним, что Укрзализныця попала в громкий скандал из-за грибов в вагоне поезда Запорожье-Бердянск, которые проросли под столиком. Кроме того, состояние вагона поезда также было ужасным. Фото с вагона вызвало бурную реакцию в сети.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця попала в скандал из-за экспресса "Интерсити +", который постоянно опаздывает. Пассажиры сильно возмущены тем, не знают, в какое время прибудет поезд.

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