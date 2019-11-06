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Поїзда в Київ затримуються на кілька годин: усі подробиці

STYLERЖиття    06.11.2019 - 11:46
Поїзда в Київ затримуються на кілька годин: усі подробиці
Поїзда в Київ прибувають із затриманням (фото: колаж РБК-Україна)

Пасажири Укрзалізниці зіткнулися з труднощами по дорозі на Київ

Сьогодні, 6 листопада, кілька пасажирських поїздів, які відправляються в Київ, затримуються через те, що невідомі особи вкрали два магістральних кабеля на перегоні Підгірці-Нові Безрадичі. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Залізничники виявили крадіжку кабелів сьогодні вночі. Із-за інциденту затримуються потяги в Новоолексіївці, Маріуполі та Дніпрі.

В даний момент на 50 хвилин затримується в дорозі поїзд № 11 Новоолексіївка-Київ, і на 2 години поїзд № 103 сполученням Маріуполь-Київ. Також з затримкою в 2 години прибули поїзда № 9/10 Маріуполь-Київ і № 80 Дніпро-Київ.

Поїзда в Київ затримуються на кілька годин: усі подробиці

Поїзда до Києва прибувають із затриманням (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця попросила вибачення у пасажирів за незручності і зазначила, що актуальний час прибуття поїздів можна дізнатися на вокзалах і станціях. Компанія вже повідомила в поліцію і зараз залізничники відновлюють роботи на ділянці.

Нагадаємо, що Укрзалізниця потрапила в гучний скандал через гриби у вагоні поїзда Запоріжжя-Бердянськ, які проросли під столиком. Крім того, стан вагона поїзда також було жахливим. Фото з вагона викликало бурхливу реакцію в мережі.

Раніше повідомлялося про те, що Укрзалізниця потрапила у скандал через експрес "Інтерсіті +", який постійно спізнюється. Пасажири сильно обурені тим, що не знають, в який час прибуде поїзд.

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