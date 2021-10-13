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На поезда с билетом могут не пустить: в Укрзализныце рассказали о новых правилах

Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця меняет правила перевозки пассажиров во время карантина, и с 21 октября в некоторые поезда даже при наличии билетов не будут пускать без сертификатов о вакцинации от коронавируса или отрицательных тестов.

Об этом 13 октября передали в пресс-центре Укрзализныци.

Новшества заработают через неделю в связи с обновленными Кабмином правилами перевозок в дальнем сообщении в карантинный период.

Речь идет о поездках в регионы со значительным распространением COVID-19: "желтый" и "красный" уровни.

Что должен иметь пассажир для поездки

  • документ о получении хотя бы одной дозы вакцины от коронавируса;
  • или документ, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации);
  • или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус, полученный не более чем за 72 часа (по состоянию на время посадки).

Если у пассажира таких документов не будет, проводник или стюард имеет право не допустить человека в поезд.

"Возврат средств за приобретенные билеты в случае отказа от поездки осуществляется в соответствии с правилами перевозок", - рассказали в УЗ.

Также отмечается, что для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие таких документов не требуется.

Ранее сообщалось, что из-за усиления карантина в поездах "Интерсити" теперь будут проверять документы при посадке.

Напомним также, что Украина возобновила ж/д сообщение с 5 странами.

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