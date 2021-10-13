На поезда с билетом могут не пустить: в Укрзализныце рассказали о новых правилах

Укрзализныця меняет правила перевозки пассажиров во время карантина, и с 21 октября в некоторые поезда даже при наличии билетов не будут пускать без сертификатов о вакцинации от коронавируса или отрицательных тестов.
Об этом 13 октября передали в пресс-центре Укрзализныци.
Новшества заработают через неделю в связи с обновленными Кабмином правилами перевозок в дальнем сообщении в карантинный период.
Речь идет о поездках в регионы со значительным распространением COVID-19: "желтый" и "красный" уровни.
Если у пассажира таких документов не будет, проводник или стюард имеет право не допустить человека в поезд.
"Возврат средств за приобретенные билеты в случае отказа от поездки осуществляется в соответствии с правилами перевозок", - рассказали в УЗ.
Также отмечается, что для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие таких документов не требуется.
Ранее сообщалось, что из-за усиления карантина в поездах "Интерсити" теперь будут проверять документы при посадке.
Напомним также, что Украина возобновила ж/д сообщение с 5 странами.