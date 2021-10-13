На поїзди з квитком можуть не пустити: в Укрзалізниці розповіли про нові правила

Укрзалізниця змінює правила перевезення пасажирів під час карантину, і з 21 жовтня в деякі поїзди навіть за наявності квитків не пускатимуть без сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу або негативних тестів.
Про це 13 жовтня передали в прес-центрі Укрзалізниці.
Нововведення запрацюють через тиждень у зв'язку з оновленими Кабміном правилами перевезень в далекому сполученні в карантинний період.
Йдеться про поїздки в регіони зі значним поширенням COVID-19: "жовтий" і "червоний" рівні.
Якщо у пасажира таких документів не буде, провідник чи стюард має право не допустити людину в поїзд.
"Повернення коштів за придбані квитки у разі відмови від поїздки здійснюється відповідно до правил перевезень", - розповіли в УЗ.
Також зазначається, що для пасажирів віком до 18 років наявність таких документів не потрібна.
Раніше повідомлялося, що через посилення карантину в поїздах "Інтерсіті" тепер перевірятимуть документи при посадці.
Нагадаємо також, що Україна відновила залізничне сполучення з 5 країнами.