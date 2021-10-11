Украина возобновила ж/д сообщение с 5 странами: список маршрутов
Фото: Украина возобновляет международное сообщение (Виталий Носач/РБК-Украина)
Украина возобновила железнодорожное сообщение с пятью европейскими странами. В частности, поезда уже ходят в Польшу, Молдову, Австрию, Венгрию и Словакию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзалізниці".
Сообщается, что на сегодня пассажиры "Укрзализныци" могут путешествовать в:
- Словакию: поезда Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чиерна над Тисой;
- Венгрию и Австрию: Киев - Будапешт - Вена;
- Молдову: Одесса - Кишинев;
- Польшу: Киев - Перемышль.
Отметим, 10 октября после полуторагодичного перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити + по маршруту Киев - Перемышль (Польша).
Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу - еще и на официальном сайте booking.uz.gov.ua.
Напомним, ранее стало известно, что ко Дню защитников и защитниц Украины назначили 15 дополнительных поездов.