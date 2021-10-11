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Украина возобновила ж/д сообщение с 5 странами: список маршрутов

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Понедельник 11 октября 2021 13:09
Украина возобновила ж/д сообщение с 5 странами: список маршрутов Фото: Украина возобновляет международное сообщение (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина возобновила железнодорожное сообщение с пятью европейскими странами. В частности, поезда уже ходят в Польшу, Молдову, Австрию, Венгрию и Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзалізниці".

Сообщается, что на сегодня пассажиры "Укрзализныци" могут путешествовать в:

  • Словакию: поезда Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чиерна над Тисой;
  • Венгрию и Австрию: Киев - Будапешт - Вена;
  • Молдову: Одесса - Кишинев;
  • Польшу: Киев - Перемышль.

Отметим, 10 октября после полуторагодичного перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити + по маршруту Киев - Перемышль (Польша).

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу - еще и на официальном сайте booking.uz.gov.ua.

Напомним, ранее стало известно, что ко Дню защитников и защитниц Украины назначили 15 дополнительных поездов.

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