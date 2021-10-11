Украина возобновила ж/д сообщение с 5 странами: список маршрутов

Украина возобновила железнодорожное сообщение с пятью европейскими странами. В частности, поезда уже ходят в Польшу, Молдову, Австрию, Венгрию и Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзалізниці".

Сообщается, что на сегодня пассажиры "Укрзализныци" могут путешествовать в:

Словакию: поезда Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чиерна над Тисой;

Венгрию и Австрию: Киев - Будапешт - Вена;

Молдову: Одесса - Кишинев;

Польшу: Киев - Перемышль.

Отметим, 10 октября после полуторагодичного перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити + по маршруту Киев - Перемышль (Польша).

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу - еще и на официальном сайте booking.uz.gov.ua.