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Поезд "Укрзализныци" загорелся на пути из Киева в Херсон (фото)

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Николаев, Четверг 29 июля 2021 08:38
Поезд "Укрзализныци" загорелся на пути из Киева в Херсон (фото) Поезд Интерсити загорелся в пути (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Поезд "Интерсити" Киев-Херсон загорелся поздно вечером 28 июля. В составе вспыхнул задний отсек тягового тепловоза, когда поезд находился в Николаевской области.

Об этом сообщается на странице в Facebook ГСЧС в Николаевской области.

В ведомстве отметили, что 28 июля в 21:25 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре пассажирского поезда №767 "ИнтерСити" сообщением "Киев-Херсон" вблизи Николаева.

На место направили два пожарно-спасательных отделения и очередную смену оперативно-координационный центр Главного управления.

Пожарные установили, что горел задний отсек тягового тепловоза на площади 6 кв.м. 9 пассажирских вагонов, в которых находилось 71 человек, из них 60 пассажиров.

В 21:45 пожар удалось локализировать. Его причина сейчас устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Поезд &quot;Укрзализныци&quot; загорелся на пути из Киева в Херсон (фото)Поезд Киев-Херсон загорелся в пути (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Как мы писали ранее, Укрзализныця запустила "адовый люкс". В нем невозможно находиться.

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Укрзализныця
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