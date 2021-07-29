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Потяг "Укрзалізниці" загорівся на шляху з Києва до Херсона (фото)

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Миколаїв, Четвер 29 липня 2021 08:38
Потяг "Укрзалізниці" загорівся на шляху з Києва до Херсона (фото) Поїзд Інтерсіті загорівся в дорозі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Поїзд "Інтерсіті" Київ-Херсон загорівся пізно ввечері 28 липня. У складі спалахнув задній відсік тягового тепловоза, коли поїзд знаходився в Миколаївській області.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook ДСНС у Миколаївській області.

У відомстві відмітили, що 28 липня о 21:25 в оперативно-диспетчерську службу Головного управління ДСНС України в Миколаївській області поступило повідомлення про пожежу пасажирського поїзда №767 "Інтерсіті" сполученням "Київ-Херсон" поблизу Миколаєва.

На місце направили два пожежно-рятувальних відділення та чергову зміну оперативно-координаційний центр Головного управління.

Пожежники встановили, що горів задній відсік тягового тепловоза на площі 6 кв.м. 9 пасажирських вагонів, в яких знаходилася 71 людина, з них 60 пасажирів.

О 21:45 пожежу вдалося локалізувати. Її причина зараз встановлюється. Жертв і постраждалих немає.

Потяг &quot;Укрзалізниці&quot; загорівся на шляху з Києва до Херсона (фото)Поїзд Київ-Херсон загорівся в дорозі (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Як ми писали раніше, Укрзалізниця запустила "пекельний люкс". В ньому неможливо знаходитися.

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Укрзалізниця
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