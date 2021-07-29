Потяг "Укрзалізниці" загорівся на шляху з Києва до Херсона (фото)
Поїзд "Інтерсіті" Київ-Херсон загорівся пізно ввечері 28 липня. У складі спалахнув задній відсік тягового тепловоза, коли поїзд знаходився в Миколаївській області.
Про це повідомляється на сторінці в Facebook ДСНС у Миколаївській області.
У відомстві відмітили, що 28 липня о 21:25 в оперативно-диспетчерську службу Головного управління ДСНС України в Миколаївській області поступило повідомлення про пожежу пасажирського поїзда №767 "Інтерсіті" сполученням "Київ-Херсон" поблизу Миколаєва.
На місце направили два пожежно-рятувальних відділення та чергову зміну оперативно-координаційний центр Головного управління.
Пожежники встановили, що горів задній відсік тягового тепловоза на площі 6 кв.м. 9 пасажирських вагонів, в яких знаходилася 71 людина, з них 60 пасажирів.
О 21:45 пожежу вдалося локалізувати. Її причина зараз встановлюється. Жертв і постраждалих немає.
Поїзд Київ-Херсон загорівся в дорозі (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)
Як ми писали раніше, Укрзалізниця запустила "пекельний люкс". В ньому неможливо знаходитися.