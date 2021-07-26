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Укрзализныця запустила "адовый люкс": хуже не придумать!

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Понедельник 26 июля 2021 10:58
Укрзализныця запустила "адовый люкс": хуже не придумать! Фото: Укрзализныця запустила люксовый вагон без кондиционера (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця влипла в очередной скандал. На этот раз предприятие запустило вагон СВ, в котором отсутствует система кондиционирования.

Об этом сообщили на странице "Громадський контроль Укрзалізниці" в Facebook.

Речь идет о фирменном поезде №279-280 Жмеринка - Геническ.

"Недавно в состав фирменного поезда 279/280 Жмеринка - Геническ были дополнительно включены вагон класса "люкс", то есть СВ, наличие которого в схеме состава не было предусмотрено. Идея, конечно, очень хорошая, а вот реализация этой идеи, как всегда, хуже не придумать", - сказано в сообщении.

В чем суть провала

Дело в том, что вагон показан без кондиционирования. Это вагон класса "люкс" еще и с фирменной надбавкой. Следует заметить, что вагонов класса "люкс", которые не оборудованы системой кондиционирования конструктивно - не существует в природе. То есть, это будет вагон с неисправной системой кондиционирования, и окнами, которые, не открываются вовсе.

Как не купить такой билет

"Вместо того, чтобы сначала отремонтировать систему кондиционирования, а только потом включать этот вагон в состав, решили не париться по этому поводу и рубить бабло уже сегодня. Итак, уважаемые пассажиры, всегда обращайте внимание на это при покупке билета. Вагоны, где отсутствует или неисправна система кондиционирования обозначены перечеркнутыми снежинками", - предупредили пассажиров.

Это единственный способ отличить вагон с кондиционером. Другие факторы (класс вагона, фирменность, категория и престижность самого поезда, цена) не является показателем.

Укрзализныця запустила &quot;адовый люкс&quot;: хуже не придумать!Укрзализныця запустила &quot;адовый люкс&quot;: хуже не придумать!

Как мы писали ранее, Укрзализныця "решила" вопрос с неработающими кондиционерами.

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