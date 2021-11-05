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Поезд-лоукост? На выставке УЗ показали новые вагоны, которые вы точно не видели

Автор: Анна Шиканова

На выставке в Киеве Укрзализныця представила новые вагоны капсульных поездов. Разработкой этих вагонов занимались конструкторы "Днепрвагонрембуд".

Фотографии новых капсульных вагонов разместил на своей странице в Facebook блогер Олег Васильев.

За основу конструкторы взяли обычный плацкартный вагон на 52 места.

В новом вагоне количество мест не изменилось, но теперь у каждого пассажира будет своя розетка и освещение.

Каждое место будет отгорожено от других пассажиров специальной шторой, а лестница на вторую полку стане более удобной и комфортной.

Полки будут более длинные, с углублением. А рядом – небольшой столик. В вагонах будет новая система кондиционирования воздуха.

Сейчас у разработчиков есть макет уже на три таких вагона и в ближайшем будущем они собираются разработать дополнительные вагоны.

Фото: facebook.com/ol.vasilyev

В комментариях пользователи восхитились новыми вагонами и назвали их лоукостом и плацкартой класса люкс. Из-за узких проходов украинцы засомневались, что в такой вагон можно будет попасть с большим чемоданом.

  • Плацкарт-Люкс!
  • Супер! Приятная цветовая гамма!
  • Сюда по тарифу с ручной кладью. Типа как лоукост – с маленьким рюкзачком.
  • Не для наших реалий: неудобно водку распивать и яйца с колбасой есть.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця начнет кормить пассажиров по-новому.

А также мы рассказывали о том, что в Укрзализныце появились новые вагоны – как они выглядят.

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Укрзализныцявагоны