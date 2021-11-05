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Поїзд-лоукост? На виставці УЗ показали нові вагони, які ви точно не бачили

Автор: Анна Шиканова

На виставці в Києві Укрзалізниця представила нові вагони капсульних поїздів. Розробкою цих вагонів займалися конструктори "Дніпровагонрембуд".

Фотографії нових капсульних вагонів розмістив на своїй сторінці в Facebook блогер Олег Васильєв.

За основу конструктори взяли звичайний плацкартний вагон на 52 місця.

У новому вагоні кількість місць не змінилася, але тепер у кожного пасажира буде своя розетка та освітлення.

Кожне місце буде відгороджено від інших пасажирів спеціальною шторою, а сходи на другу полицю стане більш зручною і комфортною.

Полиці будуть довші, з поглибленням. А поруч - невеликий столик. У вагонах буде нова система кондиціонування повітря.

Зараз у розробників є макет вже на три таких вагони й в найближчому майбутньому вони збираються розробити додаткові вагони.

Фото: facebook.com/ol.vasilyev

У коментарях користувачі захопилися новими вагонами та назвали їх лоукостом і плацкартою класу люкс. Через вузькі проходи українці засумнівалися, що в такий вагон можна буде потрапити з великою валізою.

  • Плацкарт люкс!
  • Супер! Приємна колірна гамма!
  • Сюди за тарифом з ручною поклажею. Типу як лоукост - з маленьким рюкзачком.
  • Не для наших реалій: незручно горілку розпивати і яйця з ковбасою їсти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця почне годувати пасажирів по-новому.

А також ми розповідали про те, що в Укрзалізниці з'явилися нові вагони - як вони виглядають.

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