Поїзд-лоукост? На виставці УЗ показали нові вагони, які ви точно не бачили

На виставці в Києві Укрзалізниця представила нові вагони капсульних поїздів. Розробкою цих вагонів займалися конструктори "Дніпровагонрембуд".
Фотографії нових капсульних вагонів розмістив на своїй сторінці в Facebook блогер Олег Васильєв.
За основу конструктори взяли звичайний плацкартний вагон на 52 місця.
У новому вагоні кількість місць не змінилася, але тепер у кожного пасажира буде своя розетка та освітлення.
Кожне місце буде відгороджено від інших пасажирів спеціальною шторою, а сходи на другу полицю стане більш зручною і комфортною.
Полиці будуть довші, з поглибленням. А поруч - невеликий столик. У вагонах буде нова система кондиціонування повітря.
Зараз у розробників є макет вже на три таких вагони й в найближчому майбутньому вони збираються розробити додаткові вагони.
Фото: facebook.com/ol.vasilyev
У коментарях користувачі захопилися новими вагонами та назвали їх лоукостом і плацкартою класу люкс. Через вузькі проходи українці засумнівалися, що в такий вагон можна буде потрапити з великою валізою.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця почне годувати пасажирів по-новому.
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