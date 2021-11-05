Поїзд-лоукост? На виставці УЗ показали нові вагони, які ви точно не бачили

За основу конструктори взяли звичайний плацкартний вагон на 52 місця.

У новому вагоні кількість місць не змінилася, але тепер у кожного пасажира буде своя розетка та освітлення.

Кожне місце буде відгороджено від інших пасажирів спеціальною шторою, а сходи на другу полицю стане більш зручною і комфортною.

Полиці будуть довші, з поглибленням. А поруч - невеликий столик. У вагонах буде нова система кондиціонування повітря.

Зараз у розробників є макет вже на три таких вагони й в найближчому майбутньому вони збираються розробити додаткові вагони.

Фото: facebook.com/ol.vasilyev

У коментарях користувачі захопилися новими вагонами та назвали їх лоукостом і плацкартою класу люкс. Через вузькі проходи українці засумнівалися, що в такий вагон можна буде потрапити з великою валізою.