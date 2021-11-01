Укрзализныця похвасталась пополнением: что изменилось и как это облегчит жизнь украинцам
Укрзализныця получило первые 5 из 100 новых пассажирских вагонов, которые приобретены за счет госбюджета у "Крюковского вагоностроительного завода".
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Согласно контракту, 20 из 100 новых вагонов Укрзализныця получит до конца этого года.
Укрзализныця показала новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В новых вагонах есть розетки с USB-портами. На толиках размещены держатели для стаканов. Кроме того, установлены энергосберегающие лампочки. Во всех купе и туалетах есть кнопки вызова проводника.
Укрзализныця показала новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Также есть кулеры с горячей и холодной водой. Купе оборудованы системой сигнализации - на ночь двери фиксируются кнопкой блокировки, и при открытии двери соответствующий сигнал поступает в купе проводника.
Укрзализныця показала новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В вагонах есть столики для пеленания младенцев и кондиционеры. Кроме того, в купе есть форточки, которые можно открыть для проветривания, даже на окнах для аварийного выхода.
Укрзализныця показала новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук пожаловалась на поездку в Укрзализныце из Хмельницкого в Днепр. По ее словам, она ехала в купе с крысами.
Мы также писали о том, что Укрзализныця попала в скандал из-за "адских" условий поездки, которые устроили пассажирам поезда сообщением Днепр - Трускавец. В вагонах на полную включили подачу тепла из-за чего воздух был сухой и раскаленный. В дороге ребенку стало плохо.