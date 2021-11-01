Укрзализныця похвасталась пополнением: что изменилось и как это облегчит жизнь украинцам

Укрзализныця получило первые 5 из 100 новых пассажирских вагонов, которые приобретены за счет госбюджета у "Крюковского вагоностроительного завода".

Согласно контракту, 20 из 100 новых вагонов Укрзализныця получит до конца этого года.

Укрзализныця показала новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В новых вагонах есть розетки с USB-портами. На толиках размещены держатели для стаканов. Кроме того, установлены энергосберегающие лампочки. Во всех купе и туалетах есть кнопки вызова проводника.

Укрзализныця показала новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Также есть кулеры с горячей и холодной водой. Купе оборудованы системой сигнализации - на ночь двери фиксируются кнопкой блокировки, и при открытии двери соответствующий сигнал поступает в купе проводника.

Укрзализныця показала новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В вагонах есть столики для пеленания младенцев и кондиционеры. Кроме того, в купе есть форточки, которые можно открыть для проветривания, даже на окнах для аварийного выхода.

Укрзализныця показала новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)