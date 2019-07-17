Ни себе, ни людям: Укрзализныця решила подзаработать на бесплатном сервисе (фото)

Фото: Вокзал в Одессе (twitter.com/uz_gov_ua)

Зал ожидания на вокзале никто не патрулирует

Сервис Укрзализныци снова отличился в не самую лучшую сторону. В центре ожидания на одесском железнодорожном вокзале решили подзаработать, закрыв розетки от пассажиров панелями. Теперь зарядить мобильные устройства можно только платно. Об этом сообщил Виталий Сорочан в Facebook.

Несмотря на распоряжение о свободном доступе пассажиров к розеткам, на одесском вокзале решили сделать иначе.

"Не без участия "передвижной страшилки железнодорожников" - Александра Рудоманова недавно было издано распоряжение о свободном доступе пассажиров к розеткам для зарядки мобильных устройств. На вокзале станции "Одесса-Главная" в реализации этих требований пошли своим путем, по принципу собаки на сене. Здесь просто закрыли имеющиеся розетки на первом этаже вокзала декоративными панелями (см. Фото). Ни себе, ни людям. Теперь, как и раньше, зарядиться можно только платно: либо в "Сервисном центре", или у дежурного в зале ожидания на втором этаже", - сообщил Сорочан.

Скриншот поста (facebook.com/publiccontrolUZ)

Фото: Розетки на вокзале спрятали (facebook.com/publiccontrolUZ)

Также Владимир сообщил о том, что зал ожидания вокзала никто не патрулирует. Там находятся лица без постоянного места жительства, которых никто не проверяет.

"Кстати, о зале ожидания. Сегодня мне пришлось провести на вокзале около двух часов. За это время не увидел я ни полицейского патруля, ни другой службы охраны. С таким отношением к безопасности можно дождаться, что минирование будет не чьей-то хулиганской выходкой, а реальностью. Зато в зале ожидания очень комфортно разлегся на креслах какой-то человек, который своим видом и запахом очень напоминал бомжа, а частым и глубоким кашлем - клиента туберкулезной больницы", - написал он.

В комментариях к посту отметили, что такой сервис очень типичен для города Одессы. Также люди отметили, что туалет в ресторане быстрого питания Макдональдс лучше, чем на вокзале.

Голосом ведущего программу "Что? Где? Когда?": А теперь, внимание, вопрос. Почему в Макдональдсе бесплатный туалет чище и приятнее, чем платный у Укрзализници?

Було би дивно бачити таке десь в іншому місці, а не в Одесі. А так все типово по-одеськи.

Скриншот комментариев (facebook.com/publiccontrolUZ)

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