Это же так опасно: фото киевской электрички разгневало пользователей сети

В городской электричке не хватает всем мест
Киевская городская электричка вызвала сильное возмущение у пользователей сети. Дело в том, что сегодня, 15 июля, утром на станции "Троещина 2" не все смогли сесть в электричку и некоторые ехали зацеперами. Об этом сообщила пользователь сети Лариса Сидельник на своей странице в Facebook.
Женщина отметила, что люди таким образом были вынуждены добираться на работу, потому что в городе сократили количество электричек и вагонов.
Электричка Киева сильно возмутила пользователей сети (фото: facebook.com/ Лариса Сидельник)
"А кому не хватило места ни в вагоне, ни на "колбасе", ждем полчаса следующей городской электрички", - написала Лариса.
Электричка Киева сильно возмутила пользователей сети (фото: facebook.com/ Лариса Сидельник)
Пользователи сети также были крайне возмущены этим инцидентом.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что в Киеве придумали, как бороться с зацеперами. Для тех, кто любит таким образом ездить на общественном транспорте придумали наказание.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве заметили пожилого зацепера с палочкой на троллейбусе.