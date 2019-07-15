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Это же так опасно: фото киевской электрички разгневало пользователей сети

STYLERЖизнь    15.07.2019 - 20:07
Это же так опасно: фото киевской электрички разгневало пользователей сети
Электричка Киева сильно возмутила пользователей сети (фото: коллаж РБК-Украина)

В городской электричке не хватает всем мест

Киевская городская электричка вызвала сильное возмущение у пользователей сети. Дело в том, что сегодня, 15 июля, утром на станции "Троещина 2" не все смогли сесть в электричку и некоторые ехали зацеперами. Об этом сообщила пользователь сети Лариса Сидельник на своей странице в Facebook.

Женщина отметила, что люди таким образом были вынуждены добираться на работу, потому что в городе сократили количество электричек и вагонов.

Это же так опасно: фото киевской электрички разгневало пользователей сети

Электричка Киева сильно возмутила пользователей сети (фото: facebook.com/ Лариса Сидельник)

"А кому не хватило места ни в вагоне, ни на "колбасе", ждем полчаса следующей городской электрички", - написала Лариса.

Это же так опасно: фото киевской электрички разгневало пользователей сети

Электричка Киева сильно возмутила пользователей сети (фото: facebook.com/ Лариса Сидельник)

Пользователи сети также были крайне возмущены этим инцидентом.

  • Это уже не новость, а норма;
  • Именно когда мост ремонтируют, надо сократить количество электричек и вагонов;

Это же так опасно: фото киевской электрички разгневало пользователей сети

Скриншот с Facebook

  • Бедняги, это же так опасно, а на работу надо;
  • Приближаемся к Индии;
  • Пока ещё городская электричка во власти Киевпастранса, отсюда и беспредел;
  • Так не понятно, кто точно ответственен. Бригады киевпастранса, а расписание и колии - Укрзализниця;

Это же так опасно: фото киевской электрички разгневало пользователей сети

Скриншот с Facebook

  • Жесть;
  • Опять перекрывать! В прошлый раз помогло;
  • Индия...Троещина, родная до боли;
  • Уже почти, как в Индии… Дожили… Интересно, какие зп у руководства Укрзализныци?

Это же так опасно: фото киевской электрички разгневало пользователей сети

Скриншот с Facebook

  • Троешина! молчите и дальше скоро будете бегать за электричкой!!!
  • Позор Киивпастранспорту! А еще - кто ответственный из органов власти за транспорт, с районных и городской администрации? Просьба к этим персоналиям - пусть хотя бы раз проедут таким образом!!!

Это же так опасно: фото киевской электрички разгневало пользователей сети

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Киеве придумали, как бороться с зацеперами. Для тех, кто любит таким образом ездить на общественном транспорте придумали наказание.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве заметили пожилого зацепера с палочкой на троллейбусе.

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