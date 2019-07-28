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Поїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережі

STYLERЖиття    28.07.2019 - 09:51
Поїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережі
Електричка шокувала користувачів мережі (ілюстративне фото: kyivcity travel)

Українці вражені станом вагонів електрички

Фотографія електрички, яка курсує за маршрутом "Київ-Козятин" шокувала українців своїм зовнішнім виглядом. Знімок опублікувала користувач Лора Манек на своїй сторінці в Facebook.

Жінка написала, що не розуміє, як в такий електричці можна возити людей. Вона зазначила, що давно вже не їздила на електричках, але після останньої поїздки, у неї пропало геть бажання їздити в цьому транспорті.

Поїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережі

Електричка шокувала користувачів мережі (фото: facebook.com/loramanek76)

"Напрямок "Київ-Козятин". Бідні люди, які змушені їхати в таких "скотовозках" кожен день..." - зазначила Лора.

Поїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережі

Поїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережі

Електричка шокувала користувачів мережі (фото: facebook.com/loramanek76)

Користувачі мережі також прокоментували дані фотографії та підкреслили, що зарплата керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова становить 920 тисяч гривень на місяць.

  • Грошей на ремонт і фарбування не вистачило. Всі гроші вбухали в склянки і підстаканники. 2000 грн за кожен!
  • Так ось саме! Їздити в таких сараях і отримувати такі зарплати!
  • Це ж гіперлуп?
  • Він самий! Модифікований!
  • Схоже на поїзд з фільму про зомбі;
  • Фільм жахів якийсь;
  • Ну, трохи покриті корозією, але ходять;
  • Що ви скаржитеся. Головне, що доїхали. Я такі собаки завжди пам'ятаю, ще з 90-х;
  • Пощастило... я кілька разів за рік їздила в новеньких. Потрібно було викласти, а то лише про погане пишемо. Приїжджає багато клієнтів, кажуть, що їздять в нових. Мабуть дістали влітку непотріб для додаткових рейсів.
  • І у нас такий Херсон-Кривий ріг, Високопілля, тільки ще 2 вагони, що разом з паровозом, людей набито, люди втрачають свідомість від тісняви і спеки, якось довелося їхати, більше не поїду...

Поїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережіПоїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережіПоїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережіПоїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережіПоїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережіПоїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережіПоїзд з фільму про зомбі: фото електрички розгнівало користувачів мережі

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що київська міська електричка викликала сильне обурення у користувачів мережі, через те, що не всі змогли поміститися в електричці і деякі їхали зацеперами.

Раніше повідомлялося про те, що Укрзалізниця вирішила підзаробити на безкоштовному сервісі.

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