Сочетайте эти два продукта, чтобы улучшить память и защитить мозг от старения

Сочетание черники и орехов может значительно улучшить работу мозга и защитить его от возрастных изменений. Эти привычные продукты, объединенные в рационе, действуют как естественный щит для когнитивного здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского доктора Карана Раджана.

Что стоит знать

По словам медика, полифенолы из черники сочетаются с омега-3 жирными кислотами, содержащимися в грецких орехах, становятся мощным защитником мозга.

Антиоксиданты в чернике уменьшают окислительный стресс и воспаление, которые связаны со старением мозга и нейродегенеративными заболеваниями.

Исследования показывают, что регулярное употребление черники улучшает кратковременную память и когнитивные функции.

Полифенолы и витамин E в грецких орехах снижают воспаление и защищают клетки мозга от повреждений.

Оба продукта являются частью здоровой диеты для мозга (например, средиземноморской или MIND-диеты), и их регулярное употребление может помочь сохранить ясность ума, память и снизить риск когнитивных нарушений.

Как питание влияет на мозг

Диета, физические упражнения и другие аспекты ежедневного взаимодействия с окружающей средой могут изменить здоровье мозга и психические функции.

Лучшая пища для мозга - это та же пища, которая защищает ваше сердце и кровеносные сосуды.

Среди "продуктов для мозга", которые, как отмечается, полезны для когнитивного здоровья, есть зеленые листовые овощи (такие как капуста кале, шпинат и брокколи), жирная рыба (например, лосось и скумбрия), ягоды (черника и клубника), чай, кофе и грецкие орехи.

Важность кишечного микробиома для общего самочувствия также становится все более признанной. Орехи являются отличным источником белка и полезных жиров, а один вид орехов, в частности, может также улучшить память.

Грецкие орехи богаты типом омега-3 жирной кислоты, которая называется альфа-линоленовая кислота (АЛК). Рацион, богатый АЛК и другими омега-3 жирными кислотами, связан со снижением кровяного давления и очисткой артерий. Это хорошо как для сердца, так и для мозга.

Что вредит мозгу

Мозгу могут вредить разные факторы - как физиологические, так и психологические. Вот основные из них: