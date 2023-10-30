Поєднується з будь-яким образом: стиліст показала намисто, яке знову повернулось в моду
В повсякденну моду повернулися перли. Довгий час вони асоціювалися виключно з класикою. Однак, зараз намисто з перлин можна поєднати з будь-яким образом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Наталії Москаленко в Instagram.
За словами стиліста, таке намисто зараз поєднують з кашеміровими кардиганами та джемперами та навіть зі спортивними худі.
Однак, найкраще восени поєднується все ж сірим кольором одягу.
Як виглядає трендове намисто
Найпопулярніші прикраси намиста та сережки - знаходяться в безпосередній близькості до людини. А значить, вони повинні поєднуватися з відтінком вашої шкіри, кольором очей та волосся, а також з мейкапом.
На дівчатах з засмаглою або темною шкірою гарно виглядатимуть теплі жовтуваті або золотисті відтінки.
Якщо у вас руде волосся або холодний блонд - сміливо вибирайте рожевий колір перлин або спробуйте благородний синій.
Сміливі дівчата можуть виділятися з натовпу, вибравши прикраси з чорних перлин.
Намисто з перлин в моді восени 2023 (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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