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Сочетается с любым образом: стилист показала ожерелье, которое снова вернулось в моду

Понедельник 30 октября 2023 18:01
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Сочетается с любым образом: стилист показала ожерелье, которое снова вернулось в моду Какие украшения в моде осенью 2023 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Москаленко

В повседневную моду вернулся жемчуг. Долгое время они ассоциировались исключительно с классикой. Однако сейчас ожерелье из жемчужин можно сочетать с любым образом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Натальи Москаленко в Instagram.

По словам стилиста, такие бусы сейчас сочетают с кашемировыми кардиганами и джемперами и даже со спортивными худыми.

Однако лучше всего осенью сочетается все же серым цветом одежды.

Как выглядит трендовое ожерелье

Самые популярные украшения ожерелья и серьги находятся в непосредственной близости к человеку. А значит они должны сочетаться с оттенком вашей кожи, цветом глаз и волос, а также с мейкапом.

На девушках с загорелой или темной кожей будут хорошо смотреться теплые желтоватые или золотистые оттенки.

Если у вас рыжие волосы или холодный блонд - смело выбирайте розовый цвет жемчужин или попробуйте благородный синий.

Смелые девушки могут выделяться из толпы, выбрав украшения из черного жемчуга.

Сочетается с любым образом: стилист показала ожерелье, которое снова вернулось в модуСочетается с любым образом: стилист показала ожерелье, которое снова вернулось в модуСочетается с любым образом: стилист показала ожерелье, которое снова вернулось в модуСочетается с любым образом: стилист показала ожерелье, которое снова вернулось в модуСочетается с любым образом: стилист показала ожерелье, которое снова вернулось в модуОжерелье из жемчужин в моде осенью 2023 (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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