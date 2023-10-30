Сочетается с любым образом: стилист показала ожерелье, которое снова вернулось в моду
В повседневную моду вернулся жемчуг. Долгое время они ассоциировались исключительно с классикой. Однако сейчас ожерелье из жемчужин можно сочетать с любым образом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Натальи Москаленко в Instagram.
По словам стилиста, такие бусы сейчас сочетают с кашемировыми кардиганами и джемперами и даже со спортивными худыми.
Однако лучше всего осенью сочетается все же серым цветом одежды.
Как выглядит трендовое ожерелье
Самые популярные украшения ожерелья и серьги находятся в непосредственной близости к человеку. А значит они должны сочетаться с оттенком вашей кожи, цветом глаз и волос, а также с мейкапом.
На девушках с загорелой или темной кожей будут хорошо смотреться теплые желтоватые или золотистые оттенки.
Если у вас рыжие волосы или холодный блонд - смело выбирайте розовый цвет жемчужин или попробуйте благородный синий.
Смелые девушки могут выделяться из толпы, выбрав украшения из черного жемчуга.
Ожерелье из жемчужин в моде осенью 2023 (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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