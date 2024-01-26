Відома українська співачка несподівано заявила про бажання воювати: що її зупинило

Бандуристка та співачка Марина Круть (KRUTЬ) зізналась, що хотіла добровільно мобілізуватися до ЗСУ, однак багато хто відмовляв її від цієї ідеї.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для YouTube-каналу "hromadske.зміст" .

Марина Круть про мобілізацію жінок

За словами артистки, за майже два роки війни у неї були спроби потрапити у військо, але її зупиняло те, що вона має дуже сильний страх крові, і через це може знепритомніти.

"Я себе часто питала, що я могла б робити? Просто є одна проблемка. Найпростіше, що може бути для жінки на фронті - це може бути, наприклад, бойовий медик. Я не скажу, що це найпростіше, але це така для мене зрозуміла схема, тому що, щоб бути снайперкою, треба покласти не один рік життя на це", - поділилася зірка.

Марина Круть (фото: instagram.com/bandura_krut)

"І так само, якщо ти хочеш бути хорошою бойовою медикинею, бажано мати медичну освіту. Тобто треба докласти багато зусиль. Одна з доступних для мене вакансій - це бойова медикиня. Але є один нюанс. Я дуже сильно боюся крові. Я непритомнію", - додала Круть.

Згодом Марина зрозуміла, що принесе більше користі, збираючи гроші на виступах за кордоном.

Також знаменитість каже, що, якби мобілізація жінок була обов'язковою, вона вирушила б на фронт.

"Я не знаю, скільки буде тривати ця війна. Можливо, так станеться, що я ще мобілізуюся", - резюмувала артистка.

Зазначимо, що бандуристка Kruть стала відомою після участі в нацвідборі на Євробачення 2020.

У фіналі конкурсу вона посіла третє місце.

Після 24 лютого 2022 року виконавиця виступає з благодійними концертами за кордоном.