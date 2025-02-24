Подвиги під градусом. 7 неможливих речей, які люди зробили напідпитку

Алкоголь має здатність притупляти розум і порушувати здатність тверезо мислити. Проте деякі люди заходять надто далеко, опиняючись в епіцентрі новин через свої неймовірні витівки.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Listverse розповідає про сім неймовірних пригод людей у алкогольному сп'янінні.

Застряг у фотостенді

День народження - чудова нагода для веселощів, особливо якщо святкувати його у Дубліні. Англієць Денні Мелоді вирішив зробити пам’ятне фото, засунувши голову у виріз фотостенду з лепреконом. Однак, на своє нещастя, він не зміг витягнути голову назад.

Його друзі замість допомоги почали знімати відео та виклали його на YouTube. Хлопець сам зізнався, що на момент інциденту був досить п’яний і не відчував сорому, але переглядаючи відео, йому стало ніяково.

Продав власне авто заради алкоголю

У Новій Зеландії чоловік з міста Роторуа вирішив продовжити свою пиятику будь-якою ціною. Закінчивши гроші, він продав власний автомобіль незнайомцю за 800 доларів, щоб купити ще алкоголю.

Прокинувшись наступного дня, він абсолютно забув про угоду й подав заяву до поліції про викрадення авто. Лише завдяки чесному покупцю, який запідозрив неладне та перевірив машину, ситуацію вдалося врегулювати. Авто повернули власнику, але цей випадок став прикладом, як алкоголь здатен затьмарити здоровий глузд.

Забув завершити пограбування

У французькому місті Прованс злодій, пробравшись у будинок, не зміг встояти перед пляшкою шампанського. Замість того щоб швидко завершити справу, він вирішив випити та розслабитися. Коли господарі повернулися додому, вони помітили закриті жалюзі та викликали поліцію.

Правоохоронці знайшли злодія, який сидів перед телевізором, насолоджуючись напоєм. Його затримали в стані сильного алкогольного сп'яніння. Навряд чи він колись забуде цей невдалий злочин.

Підкорив гору

Естонець Павел під час відпочинку на гірськолижному курорті Червінія в Альпах після вечірки вирішив повернутися до готелю пішки. Проте замість дороги він вибрав лижний спуск, який вів угору до гори Вентіна.

Бувши сильно напідпитку, він пройшов 2400 метрів угору, доки не знайшов ресторан "Іглу", де заснув на лавці. Його виявили лише вранці. Хоча це звучить абсурдно, але підкорення такої висоти в нетверезому стані - своєрідний рекорд.

Напідпитку чого тільки не зробиш, але потім пошкодуєш (фото: Freepik.com)

Уявив себе мандрівником у часі

У місті Каспер, Вайомінг, поліція затримала чоловіка на ім'я Браянт Джонсон за порушення громадського порядку. Він заявив, що прибув із 2048 року, щоб попередити людей про напад інопланетян.

За його словами, саме прибульці "заправили" його алкоголем і відправили назад у часі. Чоловік наполягав на зустрічі з "президентом міста", щоб донести важливу інформацію. Тест на алкоголь показав рівень 0,136 проміле, що пояснює його "подорож у часі".

Вкусила автомобіль

У 2014 році мешканка Уельсу, Ріан Джеремі, після вечора на честь пам'яті свого покійного хлопця напилася до нестями. Вона підійшла до припаркованого Fiat 500 і почала кричати на людей всередині.

Коли вони спробували поїхати, жінка вкусила автомобіль, залишивши вм'ятину на капоті. Власники авто оцінили збитки в 220 фунтів. Ріан засудили до громадських робіт. Її випадок увійшов до історії як один із найбільш абсурдних проявів п'яної агресії.

Поїхав в тур по Скандинавії на таксі

Після святкування Нового року в Копенгагені чоловік викликав таксі, щоб доїхати додому. Проте, будучи сильно п’яним, він не зміг вказати правильну адресу. Таксі вирушило з Данії, проїхало через Швецію та опинилося в Норвегії, в місті Осло, де чоловік нарешті впізнав місцевість.

Загалом подорож охопила понад 600 км. Чоловік відмовився платити за поїздку, і водій викликав поліцію. Ця пригода стала однією з найдорожчих таксі-поїздок у Скандинавії.