7 маловідомих забобонів з різних країн, які лякають до нестями їхніх мешканців

Забобони сформували культури по всьому світу, часто передаючись із покоління в покоління. Ці вірування можуть здаватися незвичними або містичними, але вони дають захопливі відомості про страхи і надії різних суспільств.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Rarest розповідає про деякі незвичайні забобони з різних культур, які досі впливають на повсякденне життя.

Проходження дитини через вікно приносить нещастя

У деяких частинах США існує забобон, що проходження дитини через вікно приносить нещастя. Це повір'я, ймовірно, виникло через уявлення, що вікна є порталами між внутрішнім світом і зовнішніми силами.

Переведення дитини через вікно може збентежити ці духи або впустити в будинок негативну енергію. Щоб уникнути цього, батькам радять завжди користуватися дверима, коли переносять своїх малюків між кімнатами або на вулицю. Цей простий вчинок вважається захистом дитини від будь-якого невидимого зла, яке могло б виникнути через вікно.

Не стригти волосся у вівторок, щоб уникнути неприємностей

В Індії багато хто вірить, що стригти волосся у вівторок приносить нещастя. Це повір'я ґрунтується на культурному значенні певних днів тижня. Вівторок, що асоціюється з планетою Марс, вважається днем великої енергії та потенційного конфлікту.

Стрижка волосся, що розглядається як символічний акт зменшення сили, вважається покликом до негативних наслідків. Тому багато хто уникає відвідування перукаря або стрижки вдома в цей день. Це невелика обережність, яка допомагає уникнути зайвих труднощів у житті.

В Індії не заведено стригти волосся у вівторок (фото: Freepik.com)

Покласти віник догори ногами, щоб позбутися небажаних гостей

У Румунії є забобон, що якщо покласти віник догори ногами біля дверей, це допоможе позбутися небажаних гостей. Це повір'я базується на уявленні, що віник, як повсякденний побутовий предмет, має силу вимітати погану енергію.

Коли віник ставлять догори ногами, вважається, що це порушує комфорт небажаних гостей, змушуючи їх піти швидше. Люди часто користуються цим трюком під час зібрань або коли хтось затримується довше, ніж треба. Це простий, але ефективний спосіб ненав'язливо попросити гостей піти без конфлікту.

Не свистіти вночі, щоб не викликати злих духів

В Японії вважається, що свистіти вночі можна викликати злих духів. Це повір'я ґрунтується на уявленні, що свист, особливо після заходу сонця, привертає увагу привидів, демонів або навіть змій. Ці злі істоти вважаються привабленими звуком, помилково сприймаючи його за поклик чи запрошення.

Тому багато людей в Японії уникають свистіти після заходу сонця, щоб не допустити, щоб ці духи потрапили в їх будинок. Цей простий захід приймають серйозно, особливо в сільських районах, де традиційні вірування ще досить сильні.

Покласти свій гаманець на підлогу призводить до фінансових втрат

У Бразилії вважається, що покласти гаманець на підлогу може призвести до фінансових втрат. Це марновірство походить від уявлення про те, що до грошей, як і до гаманця, потрібно ставитися дбайливо та з повагою.

Дозволити йому відпочити на підлозі сприймається як ознака неповаги, закликаючи фінансове нещастя. Люди, які дотримуються цього переконання, свідомо намагаються тримати свій гаманець піднятим на столі чи гачку. Це невелика практика, яка символізує фінансову стабільність і процвітання.

В Бразилії не кладуть гаманець на підлогу (фото: Freepik.com)

Залишати дзеркало навпроти ліжка приносить погані сни

В Мексиці вважається, що залишати дзеркало навпроти ліжка може привести до поганих снів. Дзеркала вважаються порталами до духовного світу, які відображають не лише фізичні зображення, але й енергії. Коли дзеркало направлено на ліжко, вважається, що воно турбує сон і може викликати ночами тривожні видіння.

Це повір'я особливо поширене серед людей, які вірять в духовну силу дзеркал і їхній зв'язок з потойбічними силами. Щоб уникнути поганих снів, люди часто намагаються розміщувати дзеркала так, щоб вони не відображали ліжко або спальне місце.

Не спати з ногами до дверей, щоб уникнути смерті

У китайській культурі вважається, що спати з ногами до дверей приносить смерть. Це повір'я ґрунтується на ідеї, що двері є шляхом для духів, а коли ноги спрямовані до дверей, це символізує готовність до смерті. На традиційних китайських похоронах покійного часто кладуть так, щоб його ноги були направлені до дверей, щоб проводити душу.

Щоб уникнути цього поганого знаку, багато людей у Китаї розташовують свої ліжка так, щоб ноги не були спрямовані до дверей. Це вважається способом зберегти здоров'я та довголіття, відганяючи негативну енергію.