Топ-10 речей, які у жодному разі не можна робити у літаку: це небезпечно, грубо та безглуздо

Замкнутий простір салону літака, висота та специфічні правила авіаперевезень створюють унікальне середовище, де певні дії пасажирів можуть бути не лише неприйнятними, а й небезпечними.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Listverse розповідає про десять речей, які не варто робити під час польоту.

Ігнорування інструкцій з безпеки

Ігнорування інструкцій з безпеки під час польоту - це як намагатися їхати на моноциклі по канату над прірвою з голодними крокодилами. Це сміливий, але безглуздий вчинок, який суперечить здоровому глузду.

Так що якщо ви не хочете потрапити до клубу "Невігластво - це щастя", краще уникайте таких поганих ідей під час польоту. Завжди слухайте стюардів і уважно дивіться інструкції - це не просто формальність, а ваша безпека.

Надмірне вживання алкоголю до польоту

Підняти настрій перед польотом алкоголем може здатися гарною ідеєю. Але алкоголь зневоднює організм на великій висоті, що може призвести до почуття втоми і додаткових незручностей.

Замість того, щоб починати подорож з похмілля, краще зберегти алкоголь для місця призначення. Це допоможе вам почуватися краще і не погіршить ваш настрій під час польоту.

Перевантаження багажних поличок

Перевантаження багажних поличок - одна з речей, які варто уникати під час польоту. Якщо ви намагаєтесь втиснути свої валізи, це може призвести до безладу в літаку.

Краще уважно пакувати багаж, щоб уникнути невдоволення пасажирів і забезпечити комфортне перебування на борту. Це також допоможе запобігти непотрібним затримкам під час посадки та висадки.

Грати гучну музику або переглядати фільми без навушників

Гучна музика або фільми без навушників можуть перетворити спокійний салон на шумний концерт. Ніхто не хоче чути ваші музичні смаки чи кіно, тому краще мати навушники при собі.

Це не тільки акт поваги до інших пасажирів, але й свідчення вашої культурності. Додатково, це допоможе вам уникнути непотрібних конфліктів з іншими пасажирами.

Громка музика може чутися навіть через навушники (фото: Freepik.com)

Відкидання сидіння без врахування інших

Відкидання сидіння без огляду на інших пасажирів - класична проблема на рейсах. Перш ніж натискати кнопку, подумайте про комфорт людей, що сидять за вами.

Простір і комфорт мають бути для всіх, тому краще перед тим, як відкинути сидіння, озирнутися назад. Це дозволить вам уникнути неприємних ситуацій і зробить подорож комфортнішою для всіх.

Займати зайвий простір

Діліться простором з іншими пасажирами. Не варто займати підлокітники чи обіймати чужі сидіння. Усі ми знаходимося в одному літаку, і повага до особистого простору важлива.

Це просте правило допоможе зробити подорож комфортною для всіх. Якщо ви з повагою ставитеся до особистого простору інших, це значно покращить атмосферу на борту.

Тривале перебування у туалеті

Не варто затримуватися в туалеті занадто довго. Пам’ятайте, що за вами можуть чекати інші пасажири. Обмежте час перебування в туалеті і поважайте чергу, щоб не створювати непотрібних незручностей. Швидке і ефективне використання туалету зекономить час усім пасажирам.

Залишати сміття

Пасажири, які не прибирають за собою сміття, створюють проблеми для всіх. Залишати обгортки або пляшки на місці - це не тільки негарно, але й нечемно. Пам’ятайте, що якщо ви принесли на борт сміття, то заберіть його з собою, коли покидаєте літак.

Літак під час польоту - тісна домівка для усіх пасажирів, які повинні бути коректними один до одного (фото: Pixabay.com)

Постійно скаржитися

Скарги під час польоту - це звичайно не найкраща ідея. Пам’ятайте, що працівники авіакомпанії не є вашими психотерапевтами. Краще зберігати спокій, приймати подорож як пригоду і насолоджуватися польотом. Так ви збережете хороше ставлення до себе і створите приємну атмосферу для оточуючих.

Бути грубим з екіпажем

Грубість до екіпажу - це те, чого варто уникати. Поважайте стюардів і стюардес, адже вони працюють, щоб забезпечити вашу безпеку і комфорт. Ввічливість може зробити вашу подорож набагато приємнішою і залишити приємні враження. Ваша позитивна взаємодія з екіпажем може також полегшити процес обслуговування на борту.