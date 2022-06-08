ru ua
Ср, 08 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Советы от жены оккупанта. Как лучше россиянам "откосить" от войны в Украине

Новина українською →
Среда 08 июня 2022 13:12
Советы от жены оккупанта. Как лучше россиянам "откосить" от войны в Украине Фото: Жена оккупанта советует ему сдаваться в плен (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Жены российских оккупантов постепенно начинают что-то понимать и отговаривают своих мужей от дальнейшего участия в войне в Украине.

Так, в перехваченном телефонном разговоре супруга захватчика советует мужу бежать и возвращаться домой.

Что советует жена оккупанту

Россиянин жалуется жене, что из его полка осталось всего 100 человек.

"У нас народу тут меньше 100 человек осталось", - говорит он.

Женщина предлагает ему возвращаться домой, "раз командование плохое". По ее словам, она смотрит новости и там ничего хорошего не прогнозируют на будущее.

"Командиры всякие дырявые там, обеспечения никакого нет, было бы что-то нормальное", - рассказывает оккупант.

Россиянка говорит мужу отказываться и возвращаться домой.

"Некоторые хитро*опые ноги подвернули и поехали домой", - намекает мужу жена.

Как мы ранее писали, оккупанты жалуются на жару и многочисленные потери в Украине.

Также стало известно, что у российских военных, дислоцирующихся на Изюмском направлении, скудное материальное обеспечение. Жители сел района удивлены внешним видом оккупантов, которым приходится одевать женские лосины.

Читайте РБК-Украина в Google News
оккупанты
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее