Советы от жены оккупанта. Как лучше россиянам "откосить" от войны в Украине
Жены российских оккупантов постепенно начинают что-то понимать и отговаривают своих мужей от дальнейшего участия в войне в Украине.
Так, в перехваченном телефонном разговоре супруга захватчика советует мужу бежать и возвращаться домой.
Что советует жена оккупанту
Россиянин жалуется жене, что из его полка осталось всего 100 человек.
"У нас народу тут меньше 100 человек осталось", - говорит он.
Женщина предлагает ему возвращаться домой, "раз командование плохое". По ее словам, она смотрит новости и там ничего хорошего не прогнозируют на будущее.
"Командиры всякие дырявые там, обеспечения никакого нет, было бы что-то нормальное", - рассказывает оккупант.
Россиянка говорит мужу отказываться и возвращаться домой.
"Некоторые хитро*опые ноги подвернули и поехали домой", - намекает мужу жена.
Как мы ранее писали, оккупанты жалуются на жару и многочисленные потери в Украине.
Также стало известно, что у российских военных, дислоцирующихся на Изюмском направлении, скудное материальное обеспечение. Жители сел района удивлены внешним видом оккупантов, которым приходится одевать женские лосины.