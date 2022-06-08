Советы от жены оккупанта. Как лучше россиянам "откосить" от войны в Украине

Жены российских оккупантов постепенно начинают что-то понимать и отговаривают своих мужей от дальнейшего участия в войне в Украине.

Так, в перехваченном телефонном разговоре супруга захватчика советует мужу бежать и возвращаться домой.

Что советует жена оккупанту

Россиянин жалуется жене, что из его полка осталось всего 100 человек.

"У нас народу тут меньше 100 человек осталось", - говорит он.

Женщина предлагает ему возвращаться домой, "раз командование плохое". По ее словам, она смотрит новости и там ничего хорошего не прогнозируют на будущее.

"Командиры всякие дырявые там, обеспечения никакого нет, было бы что-то нормальное", - рассказывает оккупант.

Россиянка говорит мужу отказываться и возвращаться домой.

"Некоторые хитро*опые ноги подвернули и поехали домой", - намекает мужу жена.