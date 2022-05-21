Ходят в женских лосинах. У РФ наблюдаются проблемы с обеспечением оккупантов
Российские военные, которые дислоцируются на Изюмском направлении, имеют скудное материальное обеспечение. Жители сел района удивлены внешнему виду оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.
"Контингент российских военных очень разный. Некоторые их группировки вызывают удивление и даже смех. Например, подразделение, которое "квартируется" в Радьковском клубе возле Бахтина, имеет настолько бедное обеспечение, что их военные ходят в заношенной домашней одежде, некоторых мужчин видели даже в женских лосинах, а вместо берцов носят галоши или резиновые тапочки", - рассказали в сельском совете.
Кроме того, оккупировав деревни общины, российские военные выпиливают лес.
Как сообщалось, СБУ опубликовала разговор оккупанта, который заявил, что Россия не рассчитывала на долгую войну в Украине. Отмечается, что армию захватчиков даже не могут обеспечить необходимым. В первую очередь это касается индивидуальной экипировки солдат из новой волны скрытой мобилизации.
Напомним, оккупанты из-за наступления ВСУ под Харьковом усиливают свои подразделения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.