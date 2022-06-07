Оккупанты жалуются на жару и многочисленные потери в Украине. Новый перехват от СБУ

Российские оккупанты, у которых с обеспечением наблюдаются большие проблемы, до сих пор ходят в осенней военной форме, несмотря на жару, и продолжают нести большие потери в Украине.

"У нас сейчас жара началась, е*ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть", - говорит окупант своему знакомому в РФ.

Он добавляет, что на днях ждали замену для себя, но "в итоге х*й - сидим дальше". К тому же ежедневно фиксируются новые потери среди оккупантов.