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Оккупанты жалуются на жару и многочисленные потери в Украине. Новый перехват от СБУ

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 17:51
Оккупанты жалуются на жару и многочисленные потери в Украине. Новый перехват от СБУ Фото: оккупанты жалуются на жару и многочисленные потери (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты, у которых с обеспечением наблюдаются большие проблемы, до сих пор ходят в осенней военной форме, несмотря на жару, и продолжают нести большие потери в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват СБУ разговора оккупанта.

"У нас сейчас жара началась, е*ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть", - говорит окупант своему знакомому в РФ.

Он добавляет, что на днях ждали замену для себя, но "в итоге х*й - сидим дальше". К тому же ежедневно фиксируются новые потери среди оккупантов.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта, заявившего, что Россия не рассчитывала на долгую войну в Украине.

Также стало известно, что у российских военных, дислоцирующихся на Изюмском направлении, скудное материальное обеспечение. Жители сел района удивлены внешним видом оккупантов, которым приходится одевать женские лосины.

Кроме того, из-за проблем с обеспечением российским оккупантам даже нечего есть. Потому они начали есть собак.

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