Поради від дружини окупанта. Як росіянам "відкосити" від війни в Україні

Дружини російських окупантів поступово починають щось розуміти і відмовляють своїх чоловіків від подальшої участі у війні в Україні.

Так, в перехопленій телефонній розмові дружина загарбника радить чоловікові бігти і повертатися додому.

Що радить дружина окупанту

Росіянин скаржиться дружині, що з його полку залишилося всього 100 осіб.

"У нас народу тут менше ніж 100 чоловік залишилося", - говорить він.

Жінка пропонує йому повертатися додому, "раз командування погане". За її словами, вона дивиться новини й там нічого доброго не прогнозують на майбутнє.

"Командири всякі діряві там, забезпечення ніякого немає, було б щось нормальне", - розповідає окупант.

Росіянка каже чоловікові відмовлятися і повертатися додому.

"Деякі хитро*опі ноги підвернули й поїхали додому", - натякає чоловікові дружина.