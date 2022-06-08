Поради від дружини окупанта. Як росіянам "відкосити" від війни в Україні
Дружини російських окупантів поступово починають щось розуміти і відмовляють своїх чоловіків від подальшої участі у війні в Україні.
Так, в перехопленій телефонній розмові дружина загарбника радить чоловікові бігти і повертатися додому.
Що радить дружина окупанту
Росіянин скаржиться дружині, що з його полку залишилося всього 100 осіб.
"У нас народу тут менше ніж 100 чоловік залишилося", - говорить він.
Жінка пропонує йому повертатися додому, "раз командування погане". За її словами, вона дивиться новини й там нічого доброго не прогнозують на майбутнє.
"Командири всякі діряві там, забезпечення ніякого немає, було б щось нормальне", - розповідає окупант.
Росіянка каже чоловікові відмовлятися і повертатися додому.
"Деякі хитро*опі ноги підвернули й поїхали додому", - натякає чоловікові дружина.
Як ми раніше писали, окупанти скаржаться на спеку і численні втрати в Україні.
Також стало відомо, що у російських військових, що дислокуються на Ізюмському напрямку, убоге матеріальне забезпечення. Жителі сіл району здивовані зовнішнім виглядом окупантів, яким доводиться одягати жіночі лосини.