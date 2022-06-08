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Поради від дружини окупанта. Як росіянам "відкосити" від війни в Україні

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Середа 08 червня 2022 13:12
Поради від дружини окупанта. Як росіянам "відкосити" від війни в Україні Фото: Дружина окупанта радить йому здаватися в полон (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Дружини російських окупантів поступово починають щось розуміти і відмовляють своїх чоловіків від подальшої участі у війні в Україні.

Так, в перехопленій телефонній розмові дружина загарбника радить чоловікові бігти і повертатися додому.

Що радить дружина окупанту

Росіянин скаржиться дружині, що з його полку залишилося всього 100 осіб.

"У нас народу тут менше ніж 100 чоловік залишилося", - говорить він.

Жінка пропонує йому повертатися додому, "раз командування погане". За її словами, вона дивиться новини й там нічого доброго не прогнозують на майбутнє.

"Командири всякі діряві там, забезпечення ніякого немає, було б щось нормальне", - розповідає окупант.

Росіянка каже чоловікові відмовлятися і повертатися додому.

"Деякі хитро*опі ноги підвернули й поїхали додому", - натякає чоловікові дружина.

Як ми раніше писали, окупанти скаржаться на спеку і численні втрати в Україні.

Також стало відомо, що у російських військових, що дислокуються на Ізюмському напрямку, убоге матеріальне забезпечення. Жителі сіл району здивовані зовнішнім виглядом окупантів, яким доводиться одягати жіночі лосини.

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