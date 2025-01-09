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"Мысленно прощаюсь": победительница "Холостяка" показала ужасные кадры пожара в Лос-Анджелесе

Четверг 09 января 2025 13:18
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"Мысленно прощаюсь": победительница "Холостяка" показала ужасные кадры пожара в Лос-Анджелесе Александра Шульгина (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)
Автор: Катерина Собкова

В Лос-Анджелесе продолжаются масштабные пожары, из-за чего многие голливудские знаменитости лишились своих элитных особняков. Победительница первого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" с Максом Чмерковским, блогерша Александра Шульгина, которая оказалась в эпицентре стихии, вышла на связь и рассказала, где она находится.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Вчера Шульгина выходила в Stories и написала, что она с гражданским мужем и двумя дочками, скорее всего, будут эвакуироваться, так как пожар уже в 10 минутах от их дома. Однако потом она отметила, что они приняли решение ночевать дома, так как все дороги охвачены огнем.

"Мы остались дома. Не эвакуировались, так как на дорогах все в огне и не безопасно нигде. Ветер будет весь день, а значит огонь не остановится, и только Бог знает, куда он пойдет дальше. Какие наши планы, я пока не знаю", - отметила она.

&quot;Мысленно прощаюсь&quot;: победительница &quot;Холостяка&quot; показала ужасные кадры пожара в Лос-Анджелесе

Скриншот

Также она отметила, что плохо спала ночью и просыпалась каждый час из-за запаха гари.

&quot;Мысленно прощаюсь&quot;: победительница &quot;Холостяка&quot; показала ужасные кадры пожара в Лос-Анджелесе

Скриншот

Затем она отметила, что ее зоне все же остается в зоне риска.

"Наша улица в эвакуации. Огонь идет в сторону нашего дома. Мысленно прощаюсь", - отметила Шульгина.

&quot;Мысленно прощаюсь&quot;: победительница &quot;Холостяка&quot; показала ужасные кадры пожара в Лос-Анджелесе&quot;Мысленно прощаюсь&quot;: победительница &quot;Холостяка&quot; показала ужасные кадры пожара в Лос-Анджелесе

Скриншот

В следующей Stories она показала, что уже находится со своей семьей дома у друзей.

&quot;Мысленно прощаюсь&quot;: победительница &quot;Холостяка&quot; показала ужасные кадры пожара в Лос-Анджелесе

Скриншот

"Уровень кортизола зашкаливает. Молюсь и медитирую. Новую технику изобрела за эти дни ада", - написала Александра Шульгина.

&quot;Мысленно прощаюсь&quot;: победительница &quot;Холостяка&quot; показала ужасные кадры пожара в Лос-Анджелесе

Скриншот

Вскоре она сообщила, что пожар уже добрался до того места, где они находятся в гостях.

&quot;Мысленно прощаюсь&quot;: победительница &quot;Холостяка&quot; показала ужасные кадры пожара в Лос-Анджелесе

Скриншот

Также Шульгина показала ужасающие кадры Лос-Анджелеса после пожара.

&quot;Мысленно прощаюсь&quot;: победительница &quot;Холостяка&quot; показала ужасные кадры пожара в Лос-АнджелесеСкриншот

"Лос-Анджелес, я так долго тебя не любила, не принимала, а потом влюбилась. Мой второй дом, печаль", - отметила она.

Напомним, Александре Шульгиной 37 лет. Она победила в первом сезоне шоу "Холостяк" в 2011 году с хореографом Максимом Чмерковским. Однако с ним отношения не сложились.

Несколько лет назад девушка переехала в США и начала там свою жизнь с нуля.

Сейчас она находится в гражданском браке с мужчиной, имя которого не разглашает, а называет Суперменом. У них есть двое маленьких дочерей: Анджелина и Аспен.

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