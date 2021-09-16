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Сигареты подорожают: в 2022 году налоги вырастут на 20%

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Украина, Четверг 16 сентября 2021 15:56
Сигареты подорожают: в 2022 году налоги вырастут на 20% Фото: сигареты любой дорожать ускоренными темпами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева. Минимальная налоговая нагрузка вырастет на 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту государственного бюджета на 2022 год (законопроект №6000).

Как отмечается в документе, специфическая ставка на сигареты вырастет на 20% до 1 306,37 гривен за 1000 штук.

Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕН) с помощью подогревателя с электронным управлением вырастет также на 20% до 1 747,6 гривен за 1000 штук.

Сигареты подорожают: в 2022 году налоги вырастут на 20%

Напомним, по данным Госстата, за январь-июль 2021 года сигареты премиум-класса подорожали на 9,9% до 63,6 гривен за пачку

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