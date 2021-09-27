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Соняшникова олія в Україні знову подорожчає: експерти назали причину

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Понеділок 27 вересня 2021 19:14
Соняшникова олія в Україні знову подорожчає: експерти назали причину Фото: в Україні може подорожчати соняшникова олія (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні ціни на соняшникову олію знову можуть піти вгору. В першу чергу це пов'язано з погодними умовами, які сильно впливають на зростання ціни на соняшник.

Про це розповіли фахівці Agroportal.ua.

За словами експертів, зростання цін на соняшник спровокувала погода. У Дніпропетровській і Запорізькій областях довелося зупинити кампанію з прибирання соняшнику.

А це своєю чергою призвело до того, що соняшник опинився в дефіциті на внутрішньому ринку для закупівлі переробниками та трейдинговими компаніями. І саме цей дефіцит сприяє тому, що ціни починають знову підніматися.

Цінові пропозиції основних виробників масла на кінець минулого тижня були озвучені на рівні 18,3 -18,7 тисячі за тонну на умовах FCA і 18,7 -19,5 тисяч за тонну з доставкою на завод. Однак за такими цінами активних продажів не спостерігалося.

"Також зростання цін на соняшник підігрівається повільним, але впевненим зростанням цін на рослинні олії", - додали експерти.

Подорожчання може торкнутися та овочів

За даними AgroTimes, на оптовому ринку на півдні України почали зростати ціни на овочі. На зростання цін впливає неврожай на овочі в сусідніх країнах і менший урожай в Україні.

Як змінилися ціни

  • Цибуля з 6-7 грн / кг до 6,5 -7 грн / кг
  • Картопля з 5-6, 5 грн / кг до 6-7 грн / кг
  • Морква з 5,5-6,5 грн / кг до 7,5 грн / кг
  • Буряк 6 грн/кг
  • Перець від 5 до 8 грн / кг
  • Конусоподібні перці 15-18 грн/кг
  • Кубовидні 20-22 грн/кг
  • Баклажани 18-20 грн/кг

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні до кінця року злетить в ціні хліб.

А також розповідали про те, що у 2022 році сигарети подорожчають на 20%.

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Ціни на продукти масло
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