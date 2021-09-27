Соняшникова олія в Україні знову подорожчає: експерти назали причину

В Україні ціни на соняшникову олію знову можуть піти вгору. В першу чергу це пов'язано з погодними умовами, які сильно впливають на зростання ціни на соняшник.

За словами експертів, зростання цін на соняшник спровокувала погода. У Дніпропетровській і Запорізькій областях довелося зупинити кампанію з прибирання соняшнику.

А це своєю чергою призвело до того, що соняшник опинився в дефіциті на внутрішньому ринку для закупівлі переробниками та трейдинговими компаніями. І саме цей дефіцит сприяє тому, що ціни починають знову підніматися.

Цінові пропозиції основних виробників масла на кінець минулого тижня були озвучені на рівні 18,3 -18,7 тисячі за тонну на умовах FCA і 18,7 -19,5 тисяч за тонну з доставкою на завод. Однак за такими цінами активних продажів не спостерігалося.

"Також зростання цін на соняшник підігрівається повільним, але впевненим зростанням цін на рослинні олії", - додали експерти.

Подорожчання може торкнутися та овочів

За даними AgroTimes, на оптовому ринку на півдні України почали зростати ціни на овочі. На зростання цін впливає неврожай на овочі в сусідніх країнах і менший урожай в Україні.

Як змінилися ціни