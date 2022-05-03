Як підручними засобами позбутися від сивини і зупинити випадання волосся

Зупинити випадання волосся, зміцнити їх і позбутися від сивини допоможуть підручні засоби, більшість з яких знайдуться на кожній кухні.

Про це пише Zdorovia.com.

Кава

Чорна кава допоможе надати коричневих відблисків волоссю і зафарбує вашу сивину. Особливо якщо ваші локони каштанового кольору.

Приготуйте три чашки натуральної кави. Вимийте волосся шампунем, нанесіть каву на вологе волосся і масажуйте круговими рухами. Потім волосся потрібно обернути рушником на 20 хвилин. Після чого змити чистою водою.

Застосовуйте цей метод до двох разів на тиждень.

Звичайний чорний чай

Це засіб можна використовувати, як ополіскувач для волосся. Чай допоможе замаскувати сивину, адже він містить дубильну кислоту, яка допомагає затемнити колір волосся.

Якщо хочете домогтися кращого ефекту, зробіть мікс з кавою.

Розмарин

Ефірна олія розмарину з цинеолом очищає шкіру голови, зменшує появу лупи, обмежує випадання волосся і стимулює їх зростання.

Крім того розмарин можна використовувати в якості барвника. Додайте три жмені трави в каструлю з водою і доведіть до кипіння. Вимкніть, накрийте кришкою і дайте постояти 15 хвилин, процідіть після охолодження.

Потім нанесіть настій на волосся, виконуючи легкий масаж.

Волосся може сивіти рано з таких причин: