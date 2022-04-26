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Длинные ногти могут быть опасными: ученые объяснили, почему

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Вторник 26 апреля 2022 16:15
Длинные ногти могут быть опасными: ученые объяснили, почему Фото: Маникюр с длинными ногтями может быть опасным (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Маникюр с длинными ногтями то входит, то выходит из трендов. И многие модницы, жертвуя удобством, отдают предпочтение такой форме.

Эксперты рассказали, почему длинные ногти могут нести опасность, и стоит ли рисковать здоровьем ради сомнительной красоты.

Об этом рассказал биолог из Американского университета в Вашингтоне доктор Джефф Каплан.

Оказалось, что такие ногти могут быть средой обитания 32 разновидностей бактерий и 28 типов грибков.

Причем некоторые из бактерий способны приобрести резистентность к антибиотикам.

Исследования показали, что под длинными ногтями скрывается устойчивый к антибиотикам золотистый стафилококк - частая причина кожных инфекций.

"Чем длиннее ноготь, тем больше площадь поверхности для прикрепления микроорганизмов", - говорит медик.

Врач заявил, что длинные искусственные, натуральные, гелевые и акриловые ногти представляют собой риск заражения дополнительными бактериями и грибками.

"Под ногтем всегда есть бактерии, и вы не можете избавиться от них. Вы можете передать бактерии ногтей в вашу систему, царапая, кусая ногти, ковыряя в носу и сося пальцы", - добавил медик.

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