Длинные ногти могут быть опасными: ученые объяснили, почему

Маникюр с длинными ногтями то входит, то выходит из трендов. И многие модницы, жертвуя удобством, отдают предпочтение такой форме.

Эксперты рассказали, почему длинные ногти могут нести опасность, и стоит ли рисковать здоровьем ради сомнительной красоты.