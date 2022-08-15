Докладний гороскоп на кожен день для всіх: що нас чекає прямо зараз

Гороскоп на кожен день розповість вам, як слід провести тиждень з 15 по 21 серпня, щоб домогтися від цього часу максимуму.

Понеділок, 15 серпня

День сповнений енергії. Ви готові до будь-яких викликів і найсміливіших починань. У вас багато сьогодні буде виходити. Добре відвідати виставку художнього мистецтва.

Бізнес. Всі переговори сьогодні пройдуть на вищому рівні. Будьте сміливішими і прямо говоріть про свої умови.

Фінанси. Сьогодні з самого ранку вам прийдуть ідеї додаткового доходу і ви будете відчувати запах грошей.

Взаємини. Партнер захоче вас оточити ніжністю і увагою. Квіти, сніданок у ліжко, море поцілунків і обіймів. Ваша половинка не може насититися вами.

Здоров'я. Не варто сьогодні стригти волосся. Дуже протипоказані операції на голові і на очах. Сприятливо займатися анаеробними і статичними навантаженнями.

Покупки. Якщо у вас скоро намічається побачення, то сьогодні ви зможете підібрати потрібний вам наряд.

Вівторок, 16 серпня

Витрати будуть на першому місці. У вас з'явиться бажання замовити, а може і самому розробити план будинку або розрахувати кошторис по майбутньому ремонту будинку.

Бізнес. День гарний для перегляду бюджету проектів, розрахунків доходу майбутніх інвестицій, проведення внутрішнього аудиту фінансових справ відділу/підрозділу/компанії.

Фінанси. Сьогодні уважність понад усе. Чим уважніше до деталей ви будете, тим швидше будуть оформлятися будь-які угоди і проводитися будь-які фінансові операції.

Взаємини. Сьогодні у партнерів все буде на англійський манер: тихо і чемно. Хоч ви будете не схильні до привітного спілкування, але ви будете розуміти один одного з півслова.

Здоров'я. Сьогодні несприятливо пломбувати і виривати зуби. Але профілактичні процедури або постановка брикетів будемо прийнятною.

Покупки. Сприятливі покупки, які пов'язані зі спортом. Можете купити абонемент в спортзал.

Середа, 17 серпня

Сьогодні у вас не буде бажання робити все в поспіху. Дуже багато сумбурних роздумів з різних питань життя. Основне питання сьогоднішнього дня буде обговорення фінансів.

Бізнес. Не налаштовуйтеся на швидке вирішення питань, якими б вони важливими не були. Буде ретельний розгляд кожної цифри в бюджеті або в договорі.

Фінанси. День не сприятиме поспіху. Всі будуть багато думати, обговорювати, перш ніж прийняти рішення про фінансові вкладення.

Взаємини. Сьогодні слід звернути свою увагу, наскільки ми готові приймати нове в нашому житті. Консерватизм може розпалити конфлікт на тлі бажання другої половинки. Наприклад, партнер змусить вас надіти спідницю подовше.

Здоров'я. Сьогодні несприятливо робити пірсинг і проколювати вуха. Так само треба бути вибірковим в їжі.

Покупки. Сьогодні добре купувати деталі з благоустрою двору або вашого внутрішнього зеленого куточка в будинку.

Четвер, 18 серпня

Сьогоднішня неспішність вас буде виводити з себе. Ви будете дуже жорстко реагувати на нераціональне використання часу. Дратівливість і недовіра будуть вас сьогодні переслідувати.

Бізнес. Сьогодні все піде не так, як ви задумували. Кожне ваше прагнення щось просунути, буде розбиватися об глуху стіну нерозуміння ваших партнерів. Їм буде важко сприймати все, що ви скажете без наочної презентації.

Фінанси. Буде тягнути на дуже неординарні вирішення фінансових питань: нестандартна схема кредитів, участь в тоталізаторі.

Взаємини. Спілкування буде даватися з труднощами. У будь-яких взаєминах сьогодні буде важко контролювати себе, щоб не висловити свою думку в тоні сарказму. Такі висловлювання можуть охолодити ваші відносини.

Здоров'я. У цей період варто поберегти горло: як від холодних напоїв, так і від гучного співу.

Покупки. Добре купувати інвентар для роботи з землею. Ємності для квітів, різного роду добрива для рослин.

П'ятниця, 19 серпня

Намічені плани з ранку підуть не так, як планувалися, а з партнером доведеться вирішувати всі питання, які не будуть вирішені в першій половині дня.

Бізнес. Ступор ваших підлеглих, змусить вас взяти управління колективом в свої руки. Але вже в другій половині дня все почне потихеньку рухатися з мертвої точки.

Фінанси. Зранку ви будете відчувати впевненість у всіх ваших фінансових починаннях. Але в другій половині дня все почне гальмуватися. Транзакції або не будуть проводитися, або будуть проблеми в платіжній системі.

Взаємини. Будьте уважні до всіх ваших дій і висловлювання. З одного боку, ви все будете робити правильно. Але з іншого боку ваша половинка зможе це сприймати тільки як образу і це доведе її до сліз.

Здоров'я. Необхідно бути гранично уважними. Є ризик пошкодити руки колючо-ріжучими предметами.

Покупки. Сприятливо купувати одяг з легкої і тонкої тканини. Він буде вам дуже до речі в такі спекотні дні.

Субота, 20 серпня

День почнеться рано. Хтось потривожить вас. Можете запланувати на сьогодні поїздку. В обід бажано побалувати себе і своїх близьких смачними стравами.

Бізнес. Сьогоднішній день дасть можливість вашому бізнесу вийти за горизонти вашої діяльності. Може надійти дуже приваблива пропозиція з розвитку нового бізнесу в сфері харчування, б'юті-індустрії і т. д.

Фінанси. Сьогодні краще не пропускати можливість зіграти на біржі, тоталізаторі і т. д., сьогодні можуть бути легкі гроші.

Взаємини. Бажано не залишатися вдома. Якщо є можливість відправитися на екскурсію або покататися на велосипедах - їдьте сміливо. Так само добре, якщо ви разом виберете ресторан і підсилите свій настрій келихом хорошого шампанського.

Здоров'я. Сьогодні варто уникати задушливих приміщень. Є ймовірність втратити свідомість на тлі нестачі кисню. Так само добре сьогодні почати очисну дієту.

Покупки. Сприятливі покупки практичних речей для гардероба і домашнього господарства.

Неділя, 21 серпня

Ви плануєте легкий день відпочинку. Але ситуація складеться так, що доведеться планувати наступний тиждень і поміняти кардинально плани на сьогодні. Діти можуть внести корективи в планування дня.

Бізнес. Краще відкласти бізнес-зустрічі на завтра. А сьогодні підготуйте необхідні документи і статистику для наочного надання вашим партнерам даних по роботі вашого бізнесу.

Фінанси. Сьогодні не варто довіряти інформації, яка до вас прийде поштою. Так само треба бути уважними до оформлення документів.

Взаємини. В сім'ї виникне непорозуміння. Дана проблема виникне на тлі виховання дітей. Їх поведінка може довести вас до нервового зриву.

Здоров'я. Можливий нервовий зрив. Тому краще приготувати необхідні ліки заздалегідь. Для жінок не бажано в цей день робити манікюр, педикюр, нарощувати вії. Але добре для рук зробити ванночки і масаж.

Покупки. Несприятливо це день проводити покупку нерухомості або ж автомобіля.