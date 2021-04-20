Подрезал и получил пулю: конфликт маршрутчика и водителя Mercedes перерос в настоящий боевик

На трассе Киев-Чернигов, вблизи с селом Прогресс произошел конфликт между маршрутчиком и водителем Mercedes, которого он подрезал. Мужчина перекрыл движение своим автомобилем, взял пистолет, и водители начали выяснять отношения прямо на дороге.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Водитель Mercedes начал стрелять по маршрутчику из травматического пистолета. При этом его совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди.
Стоит отметить, что водитель маршрутки также вышел "на разборки" не с голыми руками. Он взял с собой монтировку.
Пассажиры утверждают, что после всего водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше.
Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.
Напомним, Кличко рассказал, когда в Киеве полностью исчезнут маршрутки.
Ранее в Одессе маршрутчик сцепился с пассажиром. После чего завязалась жестокая драка.