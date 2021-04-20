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Підрізав і отримав кулю: конфлікт маршрутчика і водія Mercedes переріс у справжній бойовик

Автор: Роман Мирончук

На трасі Київ-Чернігів, поблизу з селом Прогрес стався конфлікт між маршрутником і водієм Mercedes, якого він підрізав. Чоловік перекрив рух своїм автомобілем, взяв пістолет, і водії почали з'ясовувати стосунки прямо на дорозі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Водій Mercedes почав стріляти по маршрутнику з травматичного пістолета. При цьому його зовсім не зупинило те, що в маршрутці перебували люди.

Варто зазначити, що водій маршрутки також вийшов "на розборки" не з голими руками. Він взяв з собою монтування.

Пасажири стверджують, що після всього водій маршрутки сам дістав з ноги кулю і поїхав далі.

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.

  • Чак Норріс, не інакше. А взагалі, мені дуже шкода іноді водіїв маршруток, їх ніхто ні в що не ставить. Впевнена, йому після цього не те, що лікарняний не оплатять, а і вихідний можуть не дати...
  • А що поліція для краси, підрізав, пиши заяву, що це за танці з монтуванням і пістолетом, взагалі вже повний треш в країні;
  • Щось йому пістолет не особливо допоміг. Ще пощастило, що маршрутник не наваляв нормально.

Нагадаємо, Кличко розповів, коли в Києві повністю зникнуть маршрутки.

Раніше в Одесі маршрутник зчепився з пасажиром. Після чого зав'язалася жорстока бійка.

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Новини України Черниговская областьбійка
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