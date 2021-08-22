Эти подпольные фото из СССР продали иностранцам почти за 4 млн: только взгляните на них!

Смотрите ниже в нашей статье самые яркие из 155 работ "подпольных" фотографов Советского Союза, которые были проданы на, пожалуй, самом известном лондонском аукционе "Сотбис" за сумасшедшие деньги.

В 2013-м году за них выложили 313 тысяч фунтов стерлингов, по тогдашнему курсу это около 4 млн грн.

Эти снимки уникальны тем, что позволяют зрителю увидеть скрытые стороны советского общества, рассмотреть то, что оставалось вне поля зрения цензуры. Не удивительно, что коллекция произвела фурор.