Эти подпольные фото из СССР продали иностранцам почти за 4 млн: только взгляните на них!

Фото времен СССР обычно выполнены в так называемом жанре "соцреализма", показывающие, как жили люди в те времена. А вот фотография, как искусство, была не особо развита. Но некоторые кадры стали исключением.
Об этом пишет interesnoznat.
Смотрите ниже в нашей статье самые яркие из 155 работ "подпольных" фотографов Советского Союза, которые были проданы на, пожалуй, самом известном лондонском аукционе "Сотбис" за сумасшедшие деньги.
В 2013-м году за них выложили 313 тысяч фунтов стерлингов, по тогдашнему курсу это около 4 млн грн.
Эти снимки уникальны тем, что позволяют зрителю увидеть скрытые стороны советского общества, рассмотреть то, что оставалось вне поля зрения цензуры. Не удивительно, что коллекция произвела фурор.
Ранее мы писали про запрещенные фото из Советского Союза, которые не успели уничтожить.
Также известный блогер показал фото последних дней СССР, на которых показана вся правда жизни в то время.