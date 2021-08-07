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Эти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССР

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Суббота 07 августа 2021 14:00
Эти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССР Фото: Запрещенные фото реальной жизни в СССР (группа ТРИВА, tribun)
Автор: Светлана Мащенко

Жизнь в Советском Союзе некоторые люди вспоминают с ностальгией, а многие - из поколения помладше - знакомы с ней только из учебников по истории и картинок. Но в любом случае, это время было особенным - суровым, жестким и не слишком романтичным, каким его воспевал советский кинематограф.

Снимками поделился знаменитый блогер Максим Мирович.

Большинство из этих фото были сделаны в 1980-х годах в Новокузнецке Кемеровской области. Подобные бытовые кадры снимали фотографы, которые называли себя группа "ТРИВА", в нее входили Владимир Соколаев, Владимир Воробьев и Александр Трофимов.

Фотографы в свое время были вынуждены уничтожить часть своих фотоархивов за обвинения в "очернении социалистической действительности", но некоторые из них все же удалось сохранить.

Ниже смотрите фото, которые и без описания красноречиво "кричат" о том, как жили люди в счастливой стране "советов".

Эти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССРЭти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССРЭти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССРЭти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССРЭти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССРЭти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССРЭти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССРЭти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССРЭти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССРЭти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССРЭти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССРЭти фото не успели уничтожить: всплыли запрещенные кадры правдивой жизни в СССР

Все фото сделаны группой "ТРИВА" (Максим Мирович, tribun.com.ua)

Отметим, что в Украине планируют сносить советские "хрущевки". В Кабмине уже решили, куда будут расселять жителей пятиэтажек, которых в нашей стране около 30 тысяч.

Ранее блогер также показал фото последних дней советского союза. На кадрах видно хаос, разруху и лица уставших людей.

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