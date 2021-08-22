Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!

Дивіться нижче в нашій статті найяскравіші з 155 робіт "підпільних" фотографів Радянського Союзу, які були продані на, мабуть, найвідомішому лондонському аукціоні "Сотбіс" за божевільні гроші.

У 2013-му році за них виклали 313 тисяч фунтів стерлінгів, за тодішнім курсом це близько 4 млн грн.

Ці знімки унікальні тим, що дозволяють глядачеві побачити приховані сторони радянського суспільства, розглянути те, що залишалося поза увагою цензури. Не дивно, що колекція викликала фурор.