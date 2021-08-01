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Всплыли запрещенные фото последних дней СССР. Возвращаться в этот ужас точно не захочется

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Воскресенье 01 августа 2021 10:42
Всплыли запрещенные фото последних дней СССР. Возвращаться в этот ужас точно не захочется Фото: Последние дни СССР (mirovich.media)
Автор: Светлана Мащенко

Последние дни СССР накануне полного развала были наполнены с одной стороны надеждой на долгожданные перемены, а с другой стороны проходили в полном хаосе бесконечных очередей, усталости, озлобленности и неуверенности в том, в каком мире мы проснемся завтра.

Пугающими кадрами, сделанными в 1990-м году, поделился известный блогер Максим Мирович на странице LiveJournal.

По словам блогера, подборка этих фото всплыла совсем недавно, а сделаны они в 1990-м году, за месяцы до конца "советской империи". Подобные кадры запрещались во времена СССР, правда в 1990-м властям уже явно было не до этого.

Очереди - это один из запоминающихся признаков всех лет СССР, но в конце появились особые правила. К примеру, чтобы купить дефицитные продукты в Москве, нужно было показать паспорт с пропиской.

Самые большие очереди часто собирались около вино-водочных магазинов. Неудивительно, надо же людям было как-то "выдыхать". В одни руки отпускалось не более двух "пузырей".

Всплыли запрещенные фото последних дней СССР. Возвращаться в этот ужас точно не захочется

Всплыли запрещенные фото последних дней СССР. Возвращаться в этот ужас точно не захочется

"Пустые полки" в последние годы совка - вовсе не красивая метафора, а реальная действительность. Ну то есть в магазинах в буквальном смысле слова не было абсолютно ничего", - пишет Мирович.

Чтобы раздобыть еду, нужно было простоять в тесной очереди не один час. Молодые люди, пенсионеры - все пытались выжить в трудное время.

"Обратите внимание, что между покупателем и продавцом в совковых магазинах всегда существовала дистанция и баррикады в виде огромных прилавков, столов и окошек раздатки - для предотвращения немедленного и массового расхищения продуктов изголодавшимся населением. Еда строго дозировалась, выдавалась по спискам, бумажкам и паспортам", - добавил блогер.

Всплыли запрещенные фото последних дней СССР. Возвращаться в этот ужас точно не захочетсяВсплыли запрещенные фото последних дней СССР. Возвращаться в этот ужас точно не захочется

Всплыли запрещенные фото последних дней СССР. Возвращаться в этот ужас точно не захочется

Всплыли запрещенные фото последних дней СССР. Возвращаться в этот ужас точно не захочется

Еще одной стороной жизни в то время, которую хочется забыть, была гуманитарка из "загнивающего Запада". Порой ее разгружали прямо на красной площади. Иногда в этом помогали даже военные - гордость и мощь "советов".

Всплыли запрещенные фото последних дней СССР. Возвращаться в этот ужас точно не захочетсяВсплыли запрещенные фото последних дней СССР. Возвращаться в этот ужас точно не захочется

"Продуктовая посылка для советских пенсионеров; её прислало не родное правительство, возглавляемое сталинскими безумцами вроде Пуго или Янаева - а ненавидимый Загнивающий Запад", - подписал блогер снимок, размещенный ниже.

Всплыли запрещенные фото последних дней СССР. Возвращаться в этот ужас точно не захочется

А на этом кадре предновогодние часы 31 декабря 1990 года в зажиточной московской семье. В новом 1991 году СССР не станет.

Всплыли запрещенные фото последних дней СССР. Возвращаться в этот ужас точно не захочется

Все фото: mirovich.media

Ранее блогер также показал, как на самом деле жили алкаши в Советском Союзе, и что было в это время с вытрезвителями.

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