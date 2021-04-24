UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

За подпольную вечеринку Тищенко накажут отель: нардеп может ответить "только как человек"

Автор: Владимир Костырин

За проведение скандальной вечеринки в честь дня рождения жены нардепа Николая Тищенко в киевском отеле Fairmont во время действующего жесткого карантина будет отвечать администрация заведения.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

Речь идет о штрафе для субъектов хозяйствования за нарушение эпидемиологических ограничений из-за COVID-19.

Рубан рассказал, что уже на следующий день после празднования мероприятия сотрудники Нацполиции составили протокол на 34 тысячи гривен, а также были подготовлены документы соответствующего уголовного производства по 325-й статье.

"За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана", - отметил руководитель столичной Госпродпотребслужбы.

Также он объяснил, что Тищенко может "только как человек отвечать за это действо".

По словам Рубана, после резонансного случая в Киеве провели рейды по отелям и ресторанам при отелях - контролирующие органы мониторили работу около 20-25 таких заведений ежедневно, и составлялось по 3 протокола.

Максимальный размер штрафа за подобное нарушение карантина составляет 170 тысяч гривен.

Рубан уточнил, что Fairmont Grand Hotel Kyiv, где праздновали день рождения супруги парламентария, пока грозит минимальный размер - 34 тысячи гривен. Если же нарушение повторится, сумма штрафа вырастет до 170 тысяч.

Как сообщалось ранее, Тищенко оправдывается за скандальную вечеринку и заверяет, что все мероприятие прошло законно.

Также мы писали о том, что жена Тищенко впервые высказалась о скандальной вечеринке, объяснила торжество и заявила об уверенности, что ее понять сможет каждый.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевскандалштрафНиколай Тищенко