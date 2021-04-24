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За підпільну вечірку Тищенка покарають готель: нардеп може відповісти "тільки як людина"

Автор: Володимир Костирін

За проведення скандальної вечірки на честь дня народження дружини нардепа Миколи Тищенка у київському готелі Fairmont під час діючого жорсткого карантину відповідатиме адміністрація закладу.

Про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24".

Йдеться про штраф для суб'єктів господарювання за порушення епідеміологічних обмежень через COVID-19.

Рубан розповів, що вже наступного дня після святкування заходу співробітники Нацполіції склали протокол на 34 тисячі гривень, а також були підготовлені документи відповідного кримінального провадження за 325-ю статтею.

"За це відповідатиме тільки адміністрація готелю і ресторану", - зазначив керівник столичної Держпродспоживслужби.

Також він пояснив, що Тищенко може "тільки як людина відповідати за це дійство".

За словами Рубана, після резонансного випадку в Києві провели рейди по готелях і ресторанах при готелях - контролюючі органи моніторили роботу близько 20-25 таких закладів щодня, і складалося по 3 протоколи.

Максимальний розмір штрафу за подібне порушення карантину становить 170 тисяч гривень.

Рубан уточнив, що Fairmont Grand Hotel Kyiv, де святкували день народження дружини парламентарія, поки загрожує мінімальний розмір - 34 тисячі гривень. Якщо ж порушення повториться, сума штрафу зросте до 170 тисяч.

Як повідомлялося раніше, Тищенко виправдовується за скандальну вечірку і запевняє, що весь захід пройшов законно.

Також ми писали про те, що дружина Тищенка вперше висловилася про скандальну вечірку, пояснила торжество та заявила про впевненість, що її зрозуміти зможе кожен.

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Новини України КиївскандалштрафМикола Тищенко