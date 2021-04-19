Нардеп Тищенко устроил шикарный праздник для жены в разгар карантина (видео)

Нардеп Николай Тищенко от партии "Слуга народа" уже неоднократно нарушал карантин. На этот раз он тоже отличился, устроив шикарный праздник для своей жены в честь ее дня рождения в самый разгар карантина.

Тищенко решил организовать для своей супруги Аллы Барановской настоящее шоу. Все проходило в дорогом ресторане отеля Fairmont в Киеве. На празднике в масках не было абсолютно никого, о социальной дистанции также забыли и не вспоминали.

Судя по видео, гостей на мероприятии было предостаточно. Для приглашенных был накрыт шикарный стол, пела певица. А в холле гостей встречали девушки, одетые в экстравагантные костюмы.

Тищенко устроил праздник для жены (фото: strana.ua)

Интересно, что один из помощников Тищенко соврал журналистам и сообщил, что день рождения Аллы Барановской праздновали дома. Машина Тищенко в этот день была припаркована именно рядом с отелем.

Машину Тищенко засекли рядом с отелем Fairmont (фото: strana.ua)

Тищенко устроил день рождения жены в дорогом ресторане