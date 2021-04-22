Жена Тищенко впервые высказалась о скандальной вечеринке: "уверена, вы поймете меня"

Жена народного депутата Николая Тищенко Алла Барановская, чей день рождения отмечали на скандальной вечеринке в киевском отеле Fairmont во время жесткого карантина, впервые прокомментировала резонансную историю, и ответила на обвинения в сети в нарушении ограничений.

Супруга политика решила расставить все точки над "і", и подробно рассказала о своем "закрытом" дне рождения, на который собрались близкие, большинство из которых уже переболели COVID-19.

"Для всех напишу первый и последний раз. Мой ДР был закрытым, собрались только близкие, узкий круг чуть более 20 человек, проходил в номерах отеля, а не в ресторане, как писали некоторые СМИ, не разобравшись и хайпуя. Каждый приглашенный гость сдал тест на Ковид. Я вам скажу, что уже 99% из них с антителами", - отметила Барановская, отвечая на вопрос одного из подписчиков "Почему вы считаете, что имеете право нарушать локдаун?"

Она добавила, что не болела коронавирусом, но дважды в неделю регулярно сдает тесты на всякий случай, так как по работе контактирует с людьми.

"Касательно законности. Адвокаты и юристы давно дали ответ на ваш вопрос и разложили все по полочкам", - заявила жена депутата.

Также она высказала надежду, что Киев могут вскоре перевести в "оранжевую" зону карантина, ведь в столице улучшилась ситуация с эпидемией.

"На выпады людей в сети, которые знать меня не знают: все свои траты я декларирую согласно действующему законодательству Украины, какую бы чушь не несли блогеры, которые и гривны не отдали в бюджет Украины", - подчеркнула Барановская.

Модель пишет, что ей "очень жаль", что вечеринка в отеле "затронула чувства некоторых украинцев".

"У меня не было умысла вызывать подобные эмоции, и свою частную жизнь я намеренно не освещаю. Я не видела многих близких более 2-х лет, и они сделали мне подарок, прилетев в Киев. Давайте без хайпа, громких фраз и обвинений. Моя частная жизнь закрыта. Я не выпячиваю ее и уважаю частную жизнь других людей. Уверена, что вы поймете меня. И вопрос на этом закрыт", - подытожила жена Тищенко.