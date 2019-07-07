Подозреваемый по делу MH17 сознался, как прятал "Бук" (видео)

Вывезенный сотрудниками СБУ из оккупированной территории на Донбассе боевик "ДНР", экс-командир противовоздушной обороны Владимир Цемах является фигурантом дела по сбитому оккупантами в июле 2014 года малайзийскому "Боингу" MH17. Спецоперация по задержанию была проведена глубоко в тылу от линии соприкосновения. В сети показали видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падения лайнера, говорится в сюжете "Настоящего времени".

Боевика вывезли из города Снежное в 20 км от границы с РФ через неделю после того, как Международная следственная группа официально назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе рейса.

На опубликованном ролике Цемах рассказывает, как примкнул к боевикам вскоре после начала войны на Донбассе. Он стал начальником ПВО в Снежном, воевал в оккупированном "ДНРовцами" Славянске.

В одном из интервью за 2015 год Цемах, рассказывая про катастрофу "Боинга", повторяет российский пропагандистский миф про украинские штурмовики СУ-25 - эту версию давно уже опровергли международные следователи. Но Цемах может быть интересен тем, что на видео рассказывает, как вытягивал какого-то человека и что-то прятал.

Фото: скриншот

"Ну сдесь "Боинг" падал начиная от Петропавловки и до Грабово, это большой довольно разлет, километров 10, это он падал, "Боинг"... Это ж мои держали, "Малыш", ЗУшки (зенитные установки, - Ред.) мои, это все держалось... Я этого пацана вытягивал, этот *** прятал. Я покажу даже, где он стартовал, и где я его забирал", - рассказал он.

Запиканное авторами видео слово, если читать по губам - короткое, и вторая буква "у". Скорее всего, речь идет про "Бук". Именно из российского "Бука" и был сбит малазийский гражданский самолет.

Таким образом, Цемах рассказывает в интервью, как сам вывозил "Бук" с места трагедии.

Видео: currenttime.tv

Напомним, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы. В результате погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

В июне Международная следственная комиссия (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ "ДНР"" - гражданин Украины Леонид Харченко.