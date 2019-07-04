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СБУ вывела с оккупированного Донбасса подозреваемого по делу MH17, - BBC

Новости » Общество    04.07.2019 - 18:49
СБУ вывела с оккупированного Донбасса подозреваемого по делу MH17, - BBC
Фото: Владимир Цемах (vk.com)

Спецслужбы задержали бывшего командира ПВО Владимира Цемаха

Украинские спецслужбы в конце июня провели операцию на территории так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") и задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как известно, рядом с этим городом 17 июля 2014 года был сбит малайзийский "Боинг".

Бывший военнослужащий "ДНР" Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня, после чего был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую Украиной.

"28 июня в день Конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена", - сообщил адвокат задержанного Роман Гонтарев.

РБК-Украина писало, что  рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит  возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

В июне Международная следственная комиссия (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ "ДНР"" - гражданин Украины Леонид Харченко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украина сделает все возможное для розыска Харченко.

После этого президент России Владимир Путин заявил, что в Российской Федерации есть своя версия авиакатастрофы малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. Путин подчеркнул, что "западные эксперты не прислушиваются к версии РФ".

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