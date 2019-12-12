Известного украинского артиста подозревают в убийстве Шеремета: украинцы негодуют

Убийство Павла Шеремета "шьют" фронтмену Riffmaster Андрею Антоненко (коллаж РБК-Украина)

Украинцы не верят, что лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко причастен к убийству Павла Шеремета

В убийстве журналиста Павла Шеремета обвиняют известного украинского музыканта, бывшего АТОшника и волонтера Андрея Антоненко. Лидер рок-группы Riffmaster фигурирует как один из соучастников преступления.

"Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела", - похвастался министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Twitter-аккаунте.

На своей Facebook-странице Антоненко подтвердил, что ему предъявляют подозрение в убийстве Шеремета. Он также сообщил, что полиция проводит у него дома обыск, и попросил о помощи.

"Саня, говорити не можу, те, що написав, - правда", - такое смс-сообщение отправил Антоненко лидеру группы Тартак Александру Положинскому.

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К слову, помощь не заставила себя долго ждать. За считанные минуты в комментариях к посту музыканта появились сотни комментариев со словами поддержки и предложениями лучших адвокатов.

Вступились за Андрея также его коллеги по цеху - музыканты и другие представители украинского шоу-бизнеса, а также активисты и общественные деятели.

Біжу. Опубліковано Олександром Положинським Четвер, 12 грудня 2019 р.

Александр Положинский не верит в то, что его друг причастен к убийству Шеремета

"Автору гимна Сил Специальных Операций, известному музыканту и военном шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить - это правда, он в шоке, без преувеличений. Очень прошу юристов-патриотов приобщиться! Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины", - написал Владимир Арьев.

"Это клевета и бред", - прокомментировал задержание Антоненко гитарист The Вйо Сергей Пидкаура.

"Вот такие дела, дорогие мои патриоты! Хуженебудет приближается!" - написал в Facebook художник Андрей Ермоленко.

"Шо це за діч?" - написал лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец.

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В то же время Александр Положинский в своих соцсетях призывает всех неравнодушных поддержать лидера Riffmaster и подтягиваться на улицу Старовокзальная.

Чекаємо адвокатів. Опубліковано Олександром Положинським Четвер, 12 грудня 2019 р.

Александр Положинский не верит в то, что Андрей Антоненко мог убить Шеремета