Убийство Шеремета: опубликованы имена и фото всех подозреваемых

Павел Шеремет (фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

Убийство Павла Шеремета организовали и совершили пятеро волонтеров и участников АТО

Убийство Павла Шеремета спустя три года раскрыто. Об этом на брифинге МВД заявил Арсен Аваков. Правоохранители сказали, что собрали достаточно доказательств о причастности пяти волонтеров и участников АТО к организации преступления.

Накануне гибели Шеремета 20 июля 2016 года мужчину и женщину зафиксировали несколько камер наблюдения. На видео также попал момент, как женщина достает из пакета некий предмет и подкладывает его под машину.

О том, что Андрей Антоненко именно тот мужчина, который попал на камеры, говорит то, что он заметно хромал, а Антоненко незадолго до этого сделали операцию на ноге. Кроме того, на одежде подозреваемого есть специфический принт, который носит Антоненко.

Андрей Антоненко - бывший участник АТО, волонтер и лидер рок-группы Riffmaster.

Андрей Антоненко (фото: facebook.com)

По версии следствия, детский хирург "Охматдета" и военный волонтер Юлия Кузьменко - это та женщина, которая подложила взрывчатку под авто журналиста.

Она известна своими радикальными взглядами. У следствия есть записи телефонных разговоров, где Кузьменко говорит, что Киев нужно обстреливать, "Киев ей не жалко". За последние годы Кузьменко купила дом и автомобили.

Юлия Кузьменко (фото: facebook.com)

Задержанные ранее участники АТО Инна Грищенко и ее муж Владислав Грищенко, которых также обоснованно подозревают в покушении на бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области в 2018 году, причастны к изготовлении взрывчатки. Грищенко - специалист по взрывчатке, который утверждал, что "может в любых условиях собрать взрывное устройство за 15 минут".

Инна Грищенко за время службы в АТО стала владелицей двух квартир и автомобиля.

Инна и Владислав Грищенко (коллаж: РБК-Украина)

Пятой подозреваемой стала Яна Дугарь, которая за пять и за два дня до убийства Шеремета проводила разведку на местности. Ее зафиксировали камеры, когда она вела фотосъемку. Яна Дугарь также ветеран АТО.

Яна Дугарь (фото: facebook.com)

Кроме того, правоохранители установили что в день убийства Шеремета почти сутки телефоны всех подозреваемых были или отключены или на них не было никакой активности в день убийства.

Также стало известно, что Кузьменко недавно обсуждала вариант еще одной "сакральной жертвы" - Маруси Зверобой. Оговаривались варианты покушения на волонтера или похищение ее детей.

Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета (скрин с брифинга МВД)

Напомним, российского, белорусского и украинского журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого.

По версии правоохранительных органов, мотивами заказчика могла стать дестабилизация социально-политической ситуации путем убийства известного человека.

Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка также присутствовали на брифинге. Рябошапка сказал, что установлены исполнители и организаторы громкого преступления.

А президент заявил, что "страна еще должна услышать, кто был организатором. Я надеюсь, что страна услышит ответ".