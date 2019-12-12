Підозрювані у вбивстві Шеремета: в мережі вказали на нестиковку

Павло Шеремет (фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

У вбивстві Павла Шеремета підозрюють волонтерів, учасників АТО і медиків

Вбивство Павла Шеремета оголосили розкритим через три роки та оприлюднили імена підозрюваних у підготовці, організації та безпосередньому здійсненні злочину. Одним з головних підозрюваних став Андрій Антоненко, відомий рок-музикант, волонтер і чинний учасник війни на Сході України.

Саме Антоненко, за версією правоохоронців, став одним з двох закладників вибухівки під авто, в якому 20 липня 2016 року загинув російський, український і білоруський журналіст.

Головним доказом проти лідера групи Riffmaster стала його любов до футболок із специфічним принтом, що була на підозрюваному (цю деталь зафіксували камери спостереження).

У мережі звернули увагу на розбіжність. Волонтер Леся Литвинова в Facebook згадала, що "відразу після вбивства Шеремета Риф (Андрій Антоненко - ред.) побіг до нас грати концерт на Шапку". І в цей же день він продавав з аукціону головний доказ - футболку з принтом.

"Гей, хто пам'ятає цей день? Виходь, шикуйся. Ми ж співучасники. До речі, спільних фото в цей день має бути до фіга. Так що не соромимося - полегшуємо роботу слідакам", - пише Литвинова.

Вбивство Правда Шеремета (facebook.com/LitvinovaLesya)

Нагадаємо, що підозрюваними у вбивстві Шеремета крім згаданого Антоненка стали Юлія Кузьменко (Лисиця), волонтер і дитячий хірург, Інна Грищенко (Пума), учасниця АТО, її чоловік Владислав Грищенко (Буча), учасник АТО, а також Яна Дугарь, військова медсестра.

За версією слідства, подружжя Грищенків були відповідальні за виготовлення вибухівки, Антоненко і Кузьменко - закладчики, а Дугарь - розвідниця.

Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета (скрін з брифінгу МВС)