Подозреваемого в убийстве 19-летней студентки пытаются "отмазать" от тюрьмы

Студентку убили девятью ударами ножа

19-летнюю студентку ЛНУ им. И. Франко Дарью Косенок обнаружили мертвой в арендованной квартире в начале апреля 2021 года. На теле девушки было обнаружено 9 ножевых ран. В совершении убийства признался бойфренд девушки, с которым они были в отношениях почти два года. Он родом из Житомирской области, часто приезжал к возлюбленной во Львов.

Подозреваемого перевели в психиатрическую больницу

Молодой человек был арестован и отправлен в СИЗО, где и находился до недавнего времени. Родители убитой студентки сообщили, что экспертиза показала у подозреваемого психическое отклонение и он теперь может избежать наказания.

Мама и папа Дарьи Косенок не верят, что парень болен. Отношения у их дочери и подозреваемого длились почти два года и никаких признаков психиатрического отклонения у него не замечали.

Отец студентки отметил, что парень дочери ему никогда не нравился, так как он нигде не работал, но жил довольно богато – арендовал дорогие квартиры и машины. По некоторым данным, он занимался программированием.

В тот роковой день подозреваемый заставил девушку прийти на встречу

Выяснились и другие детали трагедии. Во время длительных отношений бойфренд проявлял агрессию в адрес Дарьи, и она решила с ним расстаться. Как рассказала мама девушки, он начал угрожать самоубийством и настаивать на личной встрече. И поэтому Дарья согласилась с ним увидеться в тот роковой день.

Родители погибшей настаивают на том, чтобы провели еще одну независимую экспертизу – в Киеве или Днепре.

"Он "косит" под больного. Они пишут, что у него какие-то психические расстройства, но это все бред", - отметил отец Дарьи.

Мама девушки добавила, что подозреваемый был адекватным человеком, а болезнь проявилась именно после убийства.

"Есть много вопросов к львовской экспертизе, выводы очень обтекаемые. Сейчас он болен, а ответить, был ли он болен тогда, они не могут. Раз не могут, пусть еще раз проходит экспертизу", - сказала Анна Косенок.

Мама подозреваемого утверждает, что он болен

Мама подозреваемого в совершении убийства утверждает, что сын действительно болен. Говорит, что виновата в том, что не заметила болезнь раньше.

"То, что он с Дашей поссорился и они разошлись, я понимала. Он очень тяжело это переживал – сильно похудел, ходил грустный, подавленный. Это было за несколько месяцев до того, как это все произошло. Понимаю, что это большая моя вина как мамы, мне нужно было как-то обсудить с ним эту тему", - отметила женщина.

Она добавила, что хочет, чтобы сына вылечили и он продолжил полноценную жизнь и начал помогать родственникам убитой девушки. Она сама общалась с родителями Дарьи и просила у них прощения за сына.

Стоит отметить, что подозреваемому в убийстве 19-летней Дарьи Косенок грозит до 15 лет лишения свободы. Если парня признают невменяемым, то отправят вместо тюрьмы на принудительное лечение.