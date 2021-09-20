Підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки намагаються "відмазати" від в'язниці

Підозрюваного в жорстокому вбивстві 19-річної студентки у Львові батьки намагаються "відмазати" від тюремного терміну. Хлопця випустили з СІЗО і перевели до Львівської психіатричної лікарні.
Деталі повідомили у виданні Zaxid.net
19-річну студентку ЛНУ ім. І. Франко Дарью Косенок виявили мертвою в орендованій квартирі на початку квітня 2021 року. На тілі дівчини було виявлено 9 ножових ран. У скоєнні вбивства зізнався бойфренд дівчини, з яким вони були у відносинах майже два роки. Він родом з Житомирської області, часто приїжджав до коханої до Львова.
Молодий чоловік був заарештований і відправлений в СІЗО, де і перебував до недавнього часу. Батьки вбитої студентки повідомили, що експертиза показала у підозрюваного психічне відхилення і він тепер може уникнути покарання.
Мама і тато Дарьї Косенок не вірять, що хлопець хворий. Відносини у їх дочки та підозрюваного тривали майже два роки й ніяких ознак психіатричного відхилення у нього не помічали.
Батько студентки зазначив, що хлопець дочки йому ніколи не подобався, бо він ніде не працював, але жив досить багато – орендував дорогі квартири та машини. За деякими даними, він займався програмуванням.
З'ясувалися й інші деталі трагедії. Під час тривалих відносин бойфренд виявляв агресію на адресу Дарьї, і вона вирішила з ним розлучитися. Як розповіла мама дівчини, він почав погрожувати самогубством і наполягати на особистій зустрічі. І тому Дарья погодилася з ним побачитися в той фатальний день.
Батьки загиблої наполягають на тому, щоб провели ще одну незалежну експертизу – в Києві або Дніпрі.
"Він "косить" під хворого. Вони пишуть, що у нього якісь психічні розлади, але це все маячня", - зазначив батько Дарьї.
Мама дівчини додала, що підозрюваний був адекватною людиною, а хвороба проявилася саме після вбивства.
"Є багато питань до Львівської експертизи, висновки дуже обтічні. Зараз він хворий, а відповісти, чи був він хворий тоді, вони не можуть. Раз не можуть, нехай ще раз проходить експертизу", - сказала Ганна Косенок.
Мама підозрюваного у скоєнні вбивства стверджує, що син дійсно хворий. Каже, що винна в тому, що не помітила хворобу раніше.
"Те, що він з Дашею посварився і вони розійшлися, я розуміла. Він дуже важко це переживав - сильно схуд, ходив сумний, пригнічений. Це було за кілька місяців до того, як це все сталося. Розумію, що це велика моя вина як мами, мені потрібно було якось обговорити з ним цю тему", - зазначила жінка.
Вона додала, що хоче, щоб сина вилікували та він продовжив повноцінне життя і почав допомагати родичам убитої дівчини. Вона сама спілкувалася з батьками Дар'ї й просила у них вибачення за сина.
Варто відзначити, що підозрюваному у вбивстві 19-річної Дарьї Косенок загрожує до 15 років позбавлення волі. Якщо хлопця визнають неосудним, то відправлять замість в'язниці на примусове лікування.
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