Убийство студентки во Львове: стали известны все подробности жуткой трагедии

Во Львове полиция обнаружила тело 19-летней студентки Дарьи Косенок. Девушка училась на втором курсе филологического факультета ЛНУ им. И. Франко, жила в общежитии. Она была не львовянкой, приехала из города Каменское Днепропетровской области.

Девушка вышла из общежития и пропала

19-летняя Дарья вышла из общежития №3 ЛНУ им. И. Франко 29 марта около 16:00. На связь девушка перестала выходить, и в общежитие вечером она не вернулась. На следующий день мама девушки, которая живет в Каменском, связалась с полицией Львова и попросила отыскать дочь.

Студентку нашли мертвой в арендованной квартире через сутки

Оказалось, что у 19-летней Дарьи есть бойфренд. Он не жил постоянно во Львове, но часто приезжал в город, чтобы увидеться с девушкой. Они арендовали квартиру на улице Лычаковской, 36. В это квартире тело Дарьи со следами множественных ран обнаружила полиция. Раны указывали на то, что смерть девушки была насильственной.

Полицию на место трагедии вызвала хозяйка квартиры.

"На теле погибшей полиция обнаружила множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Личность девушки установлена – ею оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из ВУЗов Львова.

Подозреваемого задержали через сутки

19-летнего жителя Житомирской области нашли в среду, 31 марта в Схиднице, Львовской области. Известно, что родом он из Житомирской области. Парень прятался в одном из хостелов.

Как сообщили в полиции, парень признался в совершении преступления, но причины такой жестокости на данный момент неизвестны. Он рассказал, что во Львове бывал наездами – чтобы увидеться с Дашей, проживал на съемной квартире. Дарья постоянно жила в общежитии.

Проводится расследование. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.