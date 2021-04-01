Была жизнерадостной и хотела стать переводчиком: студентка во Львове погибла из-за ревности

Во Львове была убита 19-летняя студентка ЛНУ им. И. Франко. На теле девушки полиция обнаружила девять ножевых ран в области груди. Тело студентки нашла хозяйка арендованной квартиры через двое суток после исчезновения девушки.

Бойфренд студентки сознался в совершении преступления

Дарья Косенок почти два года встречалась с парнем из Житомирской области, своим ровесником. Он часто приезжал к ней во Львов, но друзья утверждают, что никогда его не видели. Молодой человек закончил колледж и нигде официально не работал, занимался программированием.

В тот день он арендовал квартиру, чтобы отпраздновать с Дарьей ее день рождения. Девушка вышла из студенческого общежития, где постоянно проживала, и через несколько часов связь с ней пропала. Мама девушки живет в Каменском, она связалась с полицией Львова и попросила отыскать дочь.

Соседи ничего не слышали

Тело девушки нашла хозяйка арендованной квартиры, которая пришла за оплатой. Ребята арендовали квартиру на сутки, но потом продлили проживание еще на один день. Соседи говорят, что никаких криков или звуков борьбы из квартиры не слышали, было тихо.

Хозяйка квартиры сразу вызвала полицию. По камерам было установлено, что Дарья зашла в дом с молодым человеком. А вот, как он выходил – на камеры не попало. Его задержали через несколько часов – он прятался в хостеле в Схиднице. Парень признался, что вылез в окно, чтобы не попасть на камеры.

О том, что между ними произошло, рассказать толком не может. В полиции говорят, что произошла ссора на почве ревности. В совершении преступления он сознался сразу после задержания.

"Так как мы с ним общались, он объясняет, это на почве ревности, на бытовой почве возник конфликт. В дальнейшем ему уже трудно объяснить свои действия", - объяснил начальник Львовского городского управления полиции Павел Герасим.

Дарья хотела стать переводчицей и изучала сложный язык

Девушка училась на втором курсе ЛНУ, на специальности "Персидский язык". Была активной и жизнерадостной девушкой. Во Львов учится она приехала из Каменского, Днепропетровской области.

"Она имела лучшие оценки, особенно по основному языку, по персидскому. Хотела работать переводчиком. Была бойкой, энергичной, веселой, как все одногруппники отмечают, человек-жизнелюб", - рассказал о Дарье декан филологического факультета ЛНУ Святослав Пилипчук.

Родные Дарьи уже выехали во Львов, девушку похоронят в родном городе – Каменское. А ее возлюбленному грозит до 15 лет лишения свободы.